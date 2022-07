Ein geschwollenes Auge und eine Platzwunde sind die Bilanz einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen um 0.12 Uhr in der Karl-Wolf-Straße, in Höhe der Bahnhofsunterführung, zugetragen hat. Dies teilte die Polizei in einem Pressebericht mit.

Eine Personengruppe um einen 27-Jährigen soll dort auf eine andere Personengruppe getroffen sein. Im weiteren Verlauf sollen sich die Personen in die Haare bekommen haben. Durch einen Faustschlag aus der gegnerischen Gruppe heraus, soll sich der 27-Jährige ein geschwollenes Auge und eine Platzwunde zugezogen haben.

Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Schläger soll es sich um einen zirka 25 Jahre alten Mann, etwa 180 Zentimeter groß mit schlanker Statur und kurzen braunen Haaren, gehandelt haben. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Polizei in Radolfzell unter der Telefonnummer (07732) 950660.