Der Mann kann auf ein mehr als ungewöhnliches Leben schauen: Joey Kelly war nicht nur Mitglied der berühmten Kelly Family, die in den 1980er- und 1990er-Jahren große musikalische Erfolge feierte, sondern er hält bis heute einen Rekord, den man eigentlich eher den ganz Großen des Ausdauersports zuschreiben würde – er hat acht Ironman-Marathons innerhalb eines Jahres absolviert.

Die Kombination von beidem erfordert ein Höchstmaß von Disziplin und Ehrgeiz. Beides sind Eigenschaften, die Joey Kelly von seinem Vater Dan mit auf den Weg bekommen hat, denn der war für seine Strenge aber auch Hartnäckigkeit im positiven Sinn bekannt.

„Du findest einen Weg“

Von all diesen Begebenheiten berichtete jetzt Joey Kelly in einem Motivationsvortrag „No limits“ im Radolfzeller Milchwerk, zu dem die drei Fitness-Studios Injoy in Stockach, Engen und Rielasingen eingeladen hatten. Denn nicht nur im Sport sind Faktoren wie Willensstärke und Zielstrebigkeit von entscheidender Bedeutung.

Kelly ist sich sicher: „30 Prozent der Leistungen gehen nur über den Kopf“, sagte er in dem launigen Vortrag mit einer Dauer von rund zwei Stunden. Dabei gelte es nicht nur die Herausforderungen des Lebens anzunehmen, sondern sich auch selbst immer wieder neu herauszufordern. „Immer wenn dir jemand das Leben schwer macht, ist das eigentlich gut für Dich. Du findest einen Weg“, berichtete er aus eigener Erfahrung.

Energie und gute Laune

Bis heute setzt sich Joey Kelly immer wieder neue Ziele, an denen er wachsen kann. Das können Fußmärsche durch Deutschland ohne Proviant und Geld sein oder ein Trip mit einem alten Bulli von Berlin bis nach Peking, den er zusammen mit seinem 19-jährigen Sohn unternommen hat. Immer geht es darum, die eigenen Grenzen zu verschieben.

Dabei solle man sich weder von anderen davon abbringen lassen, noch sollte man sie auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. „Am besten sofort mit dem Planen beginnen und starten“, lautet daher sein Credo. So viel Energie und gute Laune steckte das Publikum durchaus an.