Es muss schon ein besonderer Anlass sein, wenn eine Abiturientin persönlich von der Kultusministerin Theresa Schopper angeschrieben wird. Ein solcher Brief wurde Carla Bickel von Matthias Libruks, dem neuen Schulleiter der Mettnau-Schule überreicht.

Die zehn Besten bekommen Post

Allerdings kam der Brief mit Urkunde laut Pressemitteilung der Schule nicht ganz unerwartet: Nach den Abitur im Schuljahr 2020/2021 wurden die Schulleitungen dazu aufgefordert, die beiden besten Abitur-Ergebnisse ihrer Schule an das Kultusministerium zu übermitteln.

Daraus wurden dann die zehn besten Abiturientinnen und Abiturienten der Beruflichen Gymnasien im Ländle ermittelt und zu ihrem Erfolg von der Kultusministerin schriftlich beglückwünscht.

Gleich dreimal die Traumnote 1,0

Im Abiturjahrgang 2021 gab es an der Mettnau-Schule gleich drei Schülerinnen mit der Traumnote 1,0. Entsprechend der Punktzahl wurden die zwei besten an das Kultusministerium gemeldet. Bereits bei der Abiturfeier sagte der scheidende Schulleiter Wolfgang Gutmann, dass er damit rechne, dass Carla Bickel, die 887 von 900 möglichen Punkten erreicht hatte, einen Brief aus Stuttgart erhalten werde.

Befragt nach den Gründen für ihr herausragendes Ergebnis sagte Carla Bickel laut Mitteilung, dass sie an der Mettnau-Schule durchweg tolle Lehrkräfte gehabt habe, die sie sehr gefördert hätten. Insbesondere habe sie auch die Zeit im Fernunterricht nicht als Nachteil empfunden.

„Meine Lehrkräfte haben sich in kurzer Zeit auf den Unterricht per Video eingestellt. Die Arbeitsmaterialien wurden uns online vor dem Unterricht zur Verfügung gestellt und zur Unterrichtszeit per Videobesprechung bearbeitet und besprochen. Dies hat wunderbar funktioniert.“ Carla Bickel möchte nun Medizin studieren und Ärztin werden.

Viel Selbstorganisation und Motivation

Über das Lob an seine Lehrkräfte freut sich auch Schulleiter Libruks, der als Abteilungsleiter verantwortlich für die Organisation des Abiturs an der Mettnau-Schule war. Er sagte, dass Carla Bickel während der Pandemie fast die volle Punktzahl erreicht habe, spreche für die gute Arbeit der Lehrer und für die Selbstorganisation und Motivation der Schülerin.