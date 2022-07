Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei in der Güttinger Straße im Zeitraum von Dienstag, 18.45 Uhr, bis Mittwoch, 12.30 Uhr auf dem Hof einer Firma ein Auto von einem Unbekannten beschädigt worden. Der betroffene Mercedes Vito habe im Bereich einer Laderampe gestanden. Der Unbekannte habe einen Schaden oben rechts an der Heckklappe verursacht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1500 Euro.

Bei dem zweiten Fall habe ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch im Zeitraum von 11 Uhr bis 16 Uhr eine Unfallflucht auf der Alemannenstraße begangen. Der Unbekannte habe einen auf einem Parkplatz abgestellten grauen Audi A4 beschädigt und sei anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

Hinweise auf die Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell in beiden Fällen unter 07732/95066-0 entgegen.