Ein noch unbekannter Täter hat am Samstag gegen 0.30 Uhr ein E-Bike der Marke Sduro Haibike im Wert von 4.000 Euro in der Markthallenstraße geklaut. Wie die Polizei berichtet, sei das Fahrrad an einem Abstellplatz eines Discounters geparkt worden.

Beim Dieb soll es sich um einen ungefähr 20 Jahre alten Mann gehandelt haben, der ungefähr 185 Zentimeter groß sein und einen dunklen Teint haben soll. Zur Tatzeit soll der Mann eine weiße Jacke mit schwarzen Punkten, eine helle Jeans und weiße Schuhe getragen haben. Außerdem soll er eine Umhängetasche der Marke Gucci mit rot-grünen Streifen getragen haben.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Radolfzell unter (07732) 950660 zu melden.