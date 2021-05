Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt, warfen die Täter mehrere Steine gegen das Haus. Personen, die im Zeitraum von Mittwochabend, 23 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10 Uhr, entsprechende Beobachtungen im Bereich des Wendekreises am Ende der Erich-Leuze-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 9 50 66 0 in Verbindung zu setzen.