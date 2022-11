Noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Außenfassade des Seemaxx Outlet Centers sowie des Schiesser-Gebäudes beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, brachten sie an den Wänden diverse Schriftzüge und Symbole an. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens sei noch nicht bekannt. Hinweise auf die Verursacher der Schmierereien nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 95 06 60 entgegen.