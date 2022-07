Ein Autofahrer hat am Samstag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr eine Unfallflucht in der Regiment-Piemont-Straße begangen, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte habe einen auf den Besucherparkplätzen vor dem Gebäude Nummer 10 geparkten schwarzen VW Polo im Bereich der Beifahrerseite gestreift. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, sei er weitergefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter 07732/95066-0 zu melden.