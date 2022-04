Innerhalb von nicht einmal zwei Stunden hat die Polizei am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Radolfzeller Straße elf Verstöße festgestellt. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach seien sieben Autofahrer unterwegs, ohne sich angeschnallt zu haben, vier weitere hätten sich am Steuer durch die Benutzung ihres Handys ablenken lassen. Die Fahrer erwarten nun Bußgeldverfahren.

Dass die Polizei nach wie vor eine Vielzahl an Verstößen feststelle, zeige die Notwendigkeit derartiger Verkehrskontrollen. Die Polizei werde nicht müde, sie immer wieder durchzuführen, auf oft unterschätzte Gefahren hinzuweisen und Verstöße konsequent zu ahnden – „nicht um die betroffenen Verkehrsteilnehmer zu ärgern, sondern um die Sicherheit aller im Straßenverkehr zu erhöhen“, heißt es in der Mitteilung.