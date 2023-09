Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 5. September, um 16 Uhr und Mittwoch, 6. September, um 7 Uhr in den Kindergarten und die Grundschule im Pirminweg sowie den evangelischen Kindergarten in der Brühlstraße eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Kindergartens im Pirminweg ein und gelangten so in die Innenräume. Dort hätten sie im Nebengebäude sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Anschließend hätten sie den Kindergarten über ein anderes Fenster verlassen. Zudem verschafften sich mutmaßlich dieselben Täter über die Zugangstür zum Wintergarten gewaltsam Zutritt zu der nebenan gelegenen Grundschule. Dort sei die untere Schreibe einer Glaszwischentür beschädigt worden. Mit nahezu gleichem Vorgehen seien Unbekannte zudem in den evangelischen Kindergarten eingebrochen und hätten in den Innenräumen randaliert.

Der verursachte Schaden in allen drei Einrichtungen dürfte laut der Polizei im Bereich von mehreren tausend Euro liegen. Ob die unbekannten Täter Beute machten ist laut Polizei noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 07732 950660 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.