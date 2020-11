von Gerald Jarausch

Nach dem erneuten Teil-Lockdown mit Beginn des Monats ändert sich auch in den sechs Radolfzeller Ortsteilen das Leben der Menschen. In Markelfingen zum Beispiel hat man den Besucherverkehr im Rathaus so umgestellt, dass möglichst wenig Begegnungskontakt mit den Bürgern entsteht.

Gleichwohl muss die Vertretung in Zeiten von Corona für die Bewohner ansprechbar bleiben. Auch wenn das Grundkonzept dazu in allen Ortsteilen Radolfzells gleich ist, gibt es kleine Unterschiede, die unter anderem in den jeweiligen Gebäuden begründet sind.

Zutritt zum Rathaus nur mit Termin

In Markelfingen bleibt bis Ende des Monats die Tür des Rathauses verschlossen. Sie wird nur in notwendigen Fällen für die Besucher geöffnet. Die sollten sich in jedem Fall telefonisch anmelden. Kleine Anfragen können auch am offenen Fenster mit Ortsvorsteher Lorenz Thum oder der Verwaltungsangestellten geregelt werden.

„Im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut“, attestiert Thum. Kleine Dinge des Alltags, wie das Aushändigen von Hundetütchen und Gelben Säcken hat man umgestellt. Sie liegen nun vor dem Gebäude zum Entnehmen bereit. Auch so kann man den persönlichen Kontakt vermeiden. Die anderen Räume des ehemaligen Rathauses, die auch von Vereinen genutzt werden, bleiben ebenfalls vorerst verschlossen und ungenutzt.

Persönlicher Kontakt am Rathaus-Fenster

Die Sitzungen des Ortschaftsrates möchte Lorenz Thum nach Möglichkeit weiter im Präsenzmodus abhalten. Weil der Raum im Rathaus dafür zu klein ist, hat man die jüngste Sitzung im Milchwerk abgehalten. So konnten die Zuschauer das Geschehen mitverfolgen. Künftig darf der Markelfinger Ortschaftsrat dazu den Bürgersaal im Radolfzeller Rathaus nutzen.

Dort, wo es möglich ist, will Lorenz Thum die Ortschaftsräte per E-Mail um ihre Entscheidung bitten. Für die Bürger sorgen die Verordnungen aus Sicht des Ortsvorstehers für viele Einschränkungen. „Alles liegt brach“, sagt er. Ihn selbst belastet die Situation auch: „Das Problem ist nicht zu greifen“, sagt er.