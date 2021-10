Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von Gerald Jarausch

Zwei der drei Kandidaten für den Posten des neuen Radolfzeller Oberbürgermeisters haben sich in der Wahlarena zum direkten Schlagabtausch getroffen. Wer tatsächlich in Rathaus einzieht, bleibt den Wählern und Wählerinnen am 17. Oktober überlassen. Wir haben das Duell der Bewerber mit der Kamera begleitet.

Bild: Gerald Jarausch Bot viel Information: Das SÜDKURIER-Team mit den beiden Kandidaten Martin Staab und Simon Gröger (2.und 3. von links). Bild: Gerald Jarausch Applaus für den SÜDKURIER und die beiden Kandidaten: Das Publikum in Radolfzeller Milchwerk fühlte sich gut informiert. Bild: Gerald Jarausch Rund 400 Menschen nahmen an der Veranstaltung im Milchwerk teil. Bild: Gerald Jarausch Faire und informative Unterhaltung zwischen den beiden OB Kandidaten Martin Staab sowie Simon Gröger (1.und 2. von links) mit den beiden SÜDKURIER-Redakteuren Anna-Maria Schneider und Georg Becker. Bild: Gerald Jarausch Die beiden OB-Kandidaten Martin Staab und Simon Gröger (rechts) mussten sich auch den Publikumsfragen stelle, die SÜDKURIER-Redakteurin Anna-Maria Schneider verlas. Redaktionsleiter Georg Becker (2.v.l.) amüsierte die eine oder andere Frage sichtlich. Bild: Gerald Jarausch Stellte auf charmante Art tiefgründige Fragen an die Kandidaten: SÜDKURIER-Redakteurin Anna-Maria Schneider. Bild: Gerald Jarausch Gab sich als sicherer Amtsinhaber: OB Martin Staab. Bild: Gerald Jarausch OB Martin Staab (2.v.l.) antwortet auf eine der gestellten Fragen. Bild: Gerald Jarausch SÜDKURIER-Redaktionsleiter Georg Becker. Bild: Gerald Jarausch Kandidat Simon Gröger antwortet auf eine der Fragen. Bild: Gerald Jarausch Der SÜDKURIER bereitete die Wahlkampfarena am Dienstag mit einem Live-Stream im Internet crossmedial auf. Bild: Gerald Jarausch Rund 400 Zuschauer informierten sich am Dienstag in der SÜDKURIER-Wahlarena. Bild: Gerald Jarausch Vor Beginn der Podiumsdiskussion stellten sich die OB-Kandidaten und die SÜDKURIER-Redakteure zum Gruppenbild auf (von links): Anna-Maria Schneider, Martin Staab, Jörg-Peter Rau, Simon Gröger und Georg Becker.