von Natalie Reiser

Der neue Jugendgemeinderat (JGR) hat seine Arbeit aufgenommen. Am Anfang einer neuen Amtsperiode steht traditionell eine zweitägige Klausurtagung, in der die Jugendlichen sich kennenlernen und Projekte festlegen. In diesem Jahr ging es nach Leibertingen auf die Burg Wildenstein. Jugendreferentin Eva-Maria Beller und Anneli Biewald vom Café Connect begleiteten die jungen Räte auf die Burg.

Zu den Aufgaben des Jugendgemeinderats gehört es, eigene Projekte zu entwickeln, an Gemeinderatssitzungen teilzunehmen und gegenüber der Stadtverwaltung und der Presse den Standpunkt von jungen Leuten darzulegen.

In den letzten beiden Jahren haben die Jugendlichen sich zudem für eine gütliche Regelung von Konflikten eingesetzt, zum Beispiel, als es zu Ruhestörung auf der Mettnau kam. Einige der Projekte erstrecken sich über mehrere Jahre. „Vom vorherigen Jugendgemeinderat haben wir drei Projekte geerbt“, berichtet Lucas Pascual Maier, Vorsitzender des JGR.

Für „Rock am Segel“, mit dem alljährlich die Sommerferien eingeläutet werden, sehe es bis jetzt gut aus, erzählt Nico Kuhn. „Wir hoffen, dass uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht“, ergänzt Lucas Pascual Maier. Auch die Suche nach einem Jugendraum, ähnlich der Jugendhütte in Böhringen, will das Gremium weiter betreiben. Für den geschlossenen Bike-Park im Altbohl soll Ersatz geschaffen werden. Im Gespräch sind die Erweiterung des Skateplatzes um Bahnen für Biker.

Zwei Projekte kommen neu dazu: Eine Umfrage hatte ergeben, dass junge Menschen sich mehr Engagement für Umwelt, Natur und Klimaschutz wünschen. Ein Arbeitskreis des JGR will deshalb Müllsammelaktionen und Kleidertauschpartys organisieren, sich für einen Unverpackt-Laden einsetzen und die Aktion „Pfand gehört daneben“ (Pfandflaschen sollten nicht in Mülleimern landen) unterstützen. Und die Jugendlichen wünschen sich einen Outdoor Fitness-Park auf der Mettnau und einen Basketball-Platz in Böhringen.