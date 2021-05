von Gerald Jarausch

Ein schöner Tag geht zu Ende: Die sichtbare Bilanz des Sommertages am Sonntag ist eine große Pyramide von Pizzakartons am Radolfzeller Seeufer.

Das Müllaufkommen dokumentiert auf eindrucksvolle Weise, wie viele Menschen das kurze Sommerintermezzo am See genossen haben. Offenbar plagte sie dabei ein mächtiger Appetit, der umgehend und vor Ort gestillt werden wollte.

Auch an anderen Orten rund um den See nutzten zahlreiche Menschen die sommerlichen Temperaturen, um ihre freie Zeit dort zu verbringen. So mancher wurde dabei sogar bei einem Bad in dem noch recht kühlen Untersee gesichtet.

Mehrere hundert Menschen im Strandbad

Im noch nicht offiziell eröffneten Strandbad auf der Mettnau tummelten sich darüber hinaus mehrere hundert Menschen auf der Liegewiese und am Ufer. Und auch beim Blick auf den See hat man am Sonntag einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, wie es im Sommer aussehen könnte, wenn die Corona-Auflagen gelockert worden sind.