Gemeinsam mit Konstanz, Singen, Lindau, Bregenz, Feldkirch, St. Gallen und Winterthur macht Radolfzell diesen Sommer auf die Folgen des Klimawandels in den Städten aufmerksam. Die Stadt beteiligt sich an der Kampagne „Klima Verrückt Stadt“. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Pinguine spielen bei der Kampagne die Hauptrolle. Die vom Klimawandel stark bedrohten Antarktis-Bewohner laden als Aufsteller an vier Themeninseln in Form von Bänken in der Innenstadt zum Verweilen ein, stellen unbequeme Fragen und fordern zum Diskutieren und Handeln auf.

Vier Standorte mit vier Themen

In Radolfzell sollen vom 1. bis einschließlich 15. Mai vier Bänke stehen.

Am Standort René-Moustelon-Platz wird das Thema Naturvielfalt präsentiert, im Stadtgarten rund um das Stadtklima und am Österreichischen Schlösschen über die Bedeutung von Gebäuden für den Klima- und Umweltschutz informiert. Das Thema Mobilität soll an der Seepromenade abgebildet werden.

Martin Staab, Oberbürgermeister in Radolfzell, wird zitiert: „Die Folgen des Klimawandels sind schon heute spürbar: Unsere Sommer sind länger, es gibt mehr Hitzetage und Hitzewellen, vermehrt haben wir Tropennächte und häufiger Starkregen. Als Städte müssen wir unsere zentrale Rolle in der Klimapolitik wahrnehmen.“

Klimaschutz in Radolfzell

Konkret setzt die Stadt laut Staab auf den Ausbau der Photovoltaik, der Wärmenetze und den Ausbau nachhaltiger Mobilität. „Aber auch unser klimaneutrales Gewerbegebiet Blurado ist dazu ein wichtiger Baustein“, so Staab.

Neben dem Klimaschutz werde die Anpassung an den Klimawandel immer wichtiger – vom Gebäudeschutz über die Erhaltung und Schaffung innerstädtischer Grünflächen bis zu präventiven Maßnahmen in der Stadtplanung.

Die Stadt will mit der Beteiligung an der Kampagne ein Zeichen setzen.

Ein grenzüberschreitendes Social Media-Team begleitet die Kampagne auf Instagram und Youtube. Hintergrund-Informationen bietet zudem die Internetseite https://klimaverrueckt.org/aktionen