Im Pflegeheim Heilig Geist des städtischen Spitalfonds gebe es aktuell keine Corona-Infektion . Dies berichtet Radolfzells Sozialbürgermeisterin Monika Laule auf Nachfrage. Es habe zwar einen Verdachtsfall gegeben, doch der Test sei negativ ausgefallen. Man habe sich aber auf weitere Fälle vorbereitet. So sei in der benachbarten und zur Zeit geschlossenen Tagespflege in der Seestraße eine Quarantänestation eingerichtet worden. „Dort können wir Verdachts- oder Krankheitsfälle isolieren“, sagt Monika Laule. Das Haus hat eine Kapazität für rund 100 Bewohner.