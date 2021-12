von Petra Reichle

Leon Mehrens, Pflegedirektor im Radolfzeller Seniorenheim Pro Seniore, bringt es auf den Punkt: „Meine Helden in der Weihnachtszeit sind die Pflegekräfte“. Mehrens und Kim-Jasmin Hamma, Leiterin des Pflegedienstes, erzählen im Gespräch mit dem SÜDKURIER, wie Weihnachten bei ihnen im Heim in diesem Jahr gefeiert wird.

Pflegeheim Pro Seniore Das Seniorenheim Pro Seniore in der Untertorstraße in Radolfzell wird von den Brüdern Samin und Leon Mehrens geleitet. Es bietet Platz für 125 pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren, um deren Wohl sich laut Leon Mehrens rund 110 Mitarbeiter kümmern. Neben Einzel- und Doppelzimmern bietet das Seniorenheim elf Apartments für Bewohner, die selbständig leben und nur das Angebot der Hauswirtschaft nutzen möchten.

„Auch wenn wir glücklicherweise in diesem Jahr keine Corona-Fälle in unserem Seniorenheim hatten, so wird unser Alltag nach wie vor von der Pandemie bestimmt“, berichtet Leon Mehrens. Aktuell würden alle Bewohner regelmäßig sowie alle Mitarbeiter täglich vor Dienstbeginn getestet. Mittlerweile seien rund 94 Prozent aller Mitarbeiter geimpft. Zu verdanken sei die hohe Impfquote unter anderem der guten Aufklärung, die die Hausärzte direkt im Haus geleistet hätten.

Maskenpflicht belastet Pfleger

„Die Gesundheit unserer Bewohner hat für uns natürlich höchste Priorität“, erklärt Kim-Jasmin Hamma, die seit vier Jahren den Pflegedienst im Pro Seniore leitet. Was nach wie vor eine große Belastung darstelle, sei das Tragen der Masken. „Wir arbeiten durchweg mit FFP2-Masken, das stellt im Kontakt zu unseren Bewohnern eine Barriere dar“, so Hamma. „Wir versuchen die fehlende Mimik durch körperliche Zuwendung auszugleichen, oft macht schon eine kleine Geste wie das Berühren eines Arms einen großen Unterschied“, erklärt die Pflegedienstleiterin.

Die Folgen des langen Lockdowns im vergangenen Winter haben sich fest in ihr Gedächtnis eingebrannt. „Wir haben viele Tränen gesehen“, sagt Kim-Jasmin Hamma. „Wir alle arbeiten mit Leidenschaft in der Pflege, umso schwerer fällt es uns mitzuerleben, wie die Pandemie unseren Alltag nach wie vor bestimmt“. Besonders betroffen hätte sie die Aussage einer Bewohnerin gemacht, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hätte. „Sie hat mir gesagt, dass sie im Krieg zumindest die Familie hatte, im Lockdown sei sie über Monate alleine gewesen“.

Treffen in kleinen Gruppen

In diesem Winter und speziell zu Weihnachten waren und sind zumindest wieder Treffen in kleineren Gruppen möglich. Das Heim hat drei Wohngruppen, aktuell sind Treffen innerhalb der Gruppen möglich, in diesem Rahmen kann auch das Weihnachtsfest gefeiert werden. Aufgrund der Ansteckungsgefahr werden die meisten Bewohner das Weihnachtsfest in der Seniorenresidenz verbringen. Der Weihnachtsbaum im Eingangsbereich konnte gemeinsam mit einigen Bewohnern geschmückt werden, es erklingt in der Vorweihnachtszeit festliche Musik, auch Düfte und Gebäck tragen zu einer weihnachtlichen Atmosphäre bei.

„Wir sind sehr froh, dass in diesem Jahr zu Weihnachten keiner allein auf dem Zimmer bleiben muss“, erklärt Leon Mehrens. „Trotzdem fehlt uns allen das größere Miteinander. Normalerweise feiern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit allen Bewohnern, diese große Gemeinschaft fehlt uns nach wie vor sehr“. Besonders beeindruckt zeigt Mehrens sich vom unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter.

Mehr Wertschätzung

Für den Einsatz an Heilig Abend und an den Weihnachtsfeiertagen wurden Listen ausgehängt, in die sich die Mitarbeiter eintragen konnten. „Die Listen haben sich wie von selbst gefüllt, wir mussten niemanden fragen“, berichtet Mehrens stolz.

Umso mehr vermisst der Pflegedirektor die Wertschätzung seitens der Politik gegenüber dem Pflegeberuf. „Pflegekräfte leisten nicht nur in der Pandemie Großes“, so Leon Mehrens. Pflegekräfte bräuchten für die Ausübung des Berufs ein breites Fachwissen und Können, allein schon aus diesem Grund bedürfte es dringend einer höheren Anerkennung und Wertschätzung des Pflegeberufs.