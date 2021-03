Wer Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs verkauft, darf mehr Kunden in den Laden lassen. Als nimmt Modehändler Daniel Burger jetzt Lebensmittel und Hygieneartikel in sein Sortiment auf. Damit protestiert er auch gegen die Angebotspolitik von Supermarktketten.

Was soll man in der Not schon machen? Wem das Wasser bereits bis zum Hals steht, der versucht sich in ungewöhnlichen Aktionen. So ähnlich kann man wohl die Maßnahme des Radolfzeller Einzelhändlers Daniel Burger verstehen, der ab sofort in den