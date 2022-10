von Simon Wöhrle

Zur Weihnachtszeit gehört immer auch eine besondere Atmosphäre. In Radolfzell trägt die Weihnachtsbeleuchtung dazu bei. Aber ist sie in diesem Jahr trotz Energiekrise noch möglich? Andere Gemeinden haben das bereits entschieden – in Stockach etwa wurde die Beleuchtung für diesen Winter bereits abgesagt.

Und wie sieht es in Radolfzell aus? Dort wollen die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft auf SÜDKURIER-Anfrage bislang noch nichts sagen. Seit einiger Zeit werde intern beraten, eine Entscheidung gebe es allerdings noch nicht. Diese werde erst in den kommenden ein bis zwei Wochen gefällt.