von Nico Talenta

Schon als der Dorfplatz konzipiert wurde, hat die Gemeinde den Internetanschluss mit eingeplant. 2019 wurde der Platz dann schließlich eingeweiht. Der Router, der das gratis WLAN streut, kam allerdings erst später dazu. Um die Technik zu verstecken, steckt die Antenne in einer Straßenlaterne am Dorfplatz. Nur der Stromkasten ist zu sehen. Jürgen Aichelmann, Ortsvorsteher von Stahringen, erklärt: „Das haben wir extra so einrichten lassen, dass man den Sender nicht sieht, der Empfang aber über den gesamten Platz bis zu den Gleisen reicht.“

Der Ortsvorsteher habe gemeinsam mit dem Ortschaftsrat außerdem angeregt, Aufkleber zu erstellen, um die Öffentlichkeit auf das WLAN aufmerksam zu machen: „Die Einheimischen wissen, dass es das Angebot gibt. Aber wenn die Wanderer und Fahrradfahrer am Bahnhof ankommen, wäre so ein Hinweis praktisch für sie.“ Das Tourismus- und Stadtmarketing habe auf die Stahringer Initiative reagiert und sei mit den Stadtwerken Radolfzell bereits dabei, einen Aufkleber zu gestalten.

Der Ortsvorsteher hat die Hoffnung, dass der vor zwei Jahren eingeweihte Dorfplatz so in der kommenden Zeit immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. „Ich habe hier schon öfter Jugendliche mit ihren Handys gesehen. Und bei jungen Familien kommt der Platz auch gut an.“ Eltern könnten mit ihren Kindern spielen, vespern und die Sonne genießen.

Eine Chill-Ecke, wie Aichelmann es nennt, hat der Ortschaftsrat extra für Jugendliche einrichten lassen. Auch an den Busverkehr ist der Dorfplatz mit einer Haltestelle angeschlossen. Anders als in den anderen Ortsteilen schwankt der Empfang auf dem Dorfplatz etwas mehr. Mit vier bis fünf Megabytes pro Sekunde, je nachdem wo man sich befindet, ist er aber immer noch stabil genug.

Zumindest an den Sitzgelegenheiten ist der Empfang gut und schont das Datenvolumen des eigenen Mobilfunkvertrags. „An Dorffesten konnten wir das kostenlose Internet wegen Corona leider noch nicht testen. Unser Ziel wäre es aber, in diesem Jahr hier die Heimattage anzubieten.“ Auch auf Treffen im Sommer hofft Aichelmann: „Der Platz soll ein Ort sein, an dem man sich Abends nach dem Feierabend auf ein Kaltgetränk trifft, um Boule oder Boccia zu spielen.“

Die Technik- und Installationskosten für das kostenlose Angebot wurden nach Angaben der Stadtverwaltung durch das Förderprogramm Wifi4EU übernommen. Die Projektkoordination lag beim Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell, die auch für das öffentliche WLAN in der Radolfzeller Innenstadt zuständig ist. Den Zuschlag für die Einrichtung der WLAN-Zugangspunkte in den Ortsteilen erhielten aber die Stadtwerke, da sie sich um das Internet in den Ortsteilen kümmern.