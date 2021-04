von Nico Talenta

Mit bis zu fünf Megabytes pro Sekunde können Urlauber und Einheimische auf dem Campingplatz in Markelfingen und dem Spielplatz in Ufernähe seit dem vergangenen Herbst ihre Zeit im Internet verbringen. Lorenz Thum, Ortsvorsteher in Markelfingen, freut sich: „Wer jetzt im Urlaub doch noch etwas für die Arbeit machen muss, kann das ganz bequem aus dem Wohnwagen über das neue WLAN machen.“ Vorausgesetzt touristische Reisen und Übernachtungen werden von Bund und Ländern wieder erlaubt.

Das kostenlose Internet deckt den gesamten Campingplatz mit der gleichen Datenrate ab und kann mit kleinen Einbußen in der Geschwindigkeit sogar noch an den Gleisen am Bahnhof genutzt werden. Jeder der mit dem Zug anreist oder auf seinen Zug wartet, kann die Zeit im Internet verbringen, ohne dabei das eigene Datenvolumen aufzubrauchen. Lediglich das Einverständnis für die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise des Anbieters ist dafür notwendig und mit zwei Klicks abgehakt.

Radolfzell Einladung zur Osteraktion: In Stahringen warten 15 Rätseltafeln auf große und kleine Entdecker Das könnte Sie auch interessieren

Die Frage, wo die Stadtwerke den Hotspot anbringen sollen, war für Thum schnell geklärt: „Es hat für mich den meisten Sinn ergeben, das WLAN dort anzubringen, wo es viele Menschen brauchen können. Was nützt uns kostenloses Internet irgendwo mitten im Ort?“ Zu Hause habe ohnehin jeder, der seit der Pandemie im Homeoffice arbeitet eine eigene, schnellere Internetverbindung.

Wie es zu dem Angebot kam Im vergangenen Jahr haben die Stadtwerke Radolfzell in allen sechs Ortsteilen Hotspots für kostenloses WLAN eingerichtet. „Die Technik- und Installationskosten wurden durch das Förderprogramm Wifi4EU übernommen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Für das Projekt konnte die Stadt bis zu 15.000 Euro für Technik- und Installationskosten über das Programm beantragen. Die Projektkoordination lag beim Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell, die auch für das öffentliche WLAN in der Radolfzeller Innenstadt zuständig ist. Den Zuschlag für die Einrichtung der WLAN-Zugangspunkte in den Ortsteilen erhielten aber die Stadtwerke, da sie für das Internet in den Ortsteilen zuständig sind und auch die Hotspots für das gratis WLAN vor Ort anbrachten.

„Da kam mir gleich die Idee, den Hotspot am Campingplatz so anbringen zu lassen, dass man auch am Bahnhof noch Empfang hat“, erklärt Thum. Der Ortsvorsteher hat bisher noch keine Rückmeldungen bekommen, wie das Angebot bei den Menschen ankommt, beobachtet aber immer wieder Familien am Ufer, die nebenbei das Smartphone zücken. Er hält fest: „Gerade für junge Familien finde ich den Hotspot am Campingplatz praktisch.“ Zufrieden sei er auch mit der Installation der Technik gewesen. „Es gab keinerlei Probleme. Die Stadtwerke haben das für uns erledigt.“