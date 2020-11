von SK

Dies war eine andere Sitzung des Ortschaftsrats Liggeringen – was weniger an Corona lag, als am Inhalt. Denn die Sitzung war überwiegend zur Information, weniger für Abstimmungen gedacht.

Viele neue Bäume gepflant

Ortsvorsteher Hermann Leiz hatte jedoch eine ganze Fülle von Bekanntgaben. Er ging ausführlich auf den Stand beim 10.000-Bäume-Programm von Oberbürgermeisters Martin Staab ein. Um die nötigen Aufforstungsflächen für die Stadt zu generieren, musste laut Pressenotiz in den vergangenen Monaten ein umfangreiches Arbeitspensum geleistet werden. 2800 neue Bäume wurden bereits auf der Gemarkung gepflanzt, und auf weiteren Flächen sollen nochmals rund 4500 Neupflanzungen hinzukommen.

Nur Sanierung von Rathaussockel

Die Entwicklung des städtischen Haushalts lasse für 2021 kaum die Möglichkeit, Prjekte in Liggeringen umzusetzen. Lediglich die Sanierung des Rathaussockels zur Bodanrückstraße hin sei im Haushalt mit 8000 Euro vorgesehen. Die Generalsanierung der Litzelhardthalle, die Ortschaftsrat und Vereinen schon mehrfach forderten, muss verschoben werden. Die Verschiebungen war in den vergangenen Monaten immer wieder Anstoß für Verägerung, sei die Hallendachsanierung doch dringend notwendig – es regne in das Gebäude hinein, erklärte Hermann Leiz für die Ortsverwaltung in der Pressemitteilung.

Enttäuschung bei Räten

Dass der lang ersehnte Radweg von Liggeringen nach Bodman entlang der Kreisstraße 6100 aufgrund der extrem hohen Kosten vorerst nicht gebaut wird, nahmen die Ortschaftsräte enttäuschend zur Kenntnis genommen. Die neue, erst vor kurzem installierte neue Radbeschilderung der Radnetz-Radwege in Liggeringen freute die Räte dagegen; allerdings fehlen noch entsprechende Radfahrsymbole mit Schutzstreifen in den gefährlichen Fahrbahnbereichen, erklärt Leiz weiter.

Die Fragestunde Zu Beginn der Sitzung hatte der Ortsvorsteher verdeutlicht, dass die Ortschaftsratssitzungen eine gute Gelegenheit für Bürger seien, innerhalb der Fragestunde in den Austausch mit dem Gremium und mit ihm zu treten. Hierbei könnten strittige Themen vor Ort in einer demokratischen Diskussionskultur verhandelt werden, gibt eine Pressemitteilung wieder. Durch die Corona-Pandemie, heißt es weiter, sei der Austausch zwischen Mandatsträgern, Verwaltung und Einwohnern schwieriger geworden. Nun: In der Fragestunde gab es keinen Austausch – mangels Zuhörer.

Das fällt aus:

Da die Corona-Krise weiterhin bedrohlich ist, hat der Ortsvorsteher darüber informiert, dass der Seniorennachmittag in diesem Jahr ausfallen wird. Ziel sei, die ältere Generation vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Diese Gruppe sei besonders gefährdet, betonte Hermann Leiz. Das in Liggeringen geplante Seenarrentreffen der Narrenzünfte vom Bodanrück im Rahmen der Heimattage 2021 wurde ebenfalls abgesagt.