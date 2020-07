Das Strandbad Mettnau verwandelt sich am Wochenende des 1. und 2. August in ein großes Freiluftkino. Die Besucher erwartet Filmgenuss am Bodenseeufer mit den Filmen „Aladdin“ und „Yesterday“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Film pro Abend

Für den Samstagsfilm waren die Radolfzeller Kinder und Jugendlichen gefragt: Sie durften aus drei vorgeschlagenen Filmen ihren Favoriten wählen. Dabei hat der Disney-Spielfilm „Aladdin“ das Rennen gemacht. Die Geschichte über den Straßendieb Aladdin, die Prinzessin Jasmin und die berühmte Wunderlampe garantiere Filmspaß für die ganze Familie, so die Ankündigung.

Mena Massoud (llinks) als Aladdin und Will Smith als Genie in einer Szene des Films „Aladdin“. | Bild: Daniel Smith

Am Sonntagabend sorgt die Musik-Komödie „Yesterday“ für Unterhaltung – nicht nur für Beatles-Fans: Der leidenschaftliche, aber erfolglose Musiker Jack ist nach einem weltweiten Stromausfall der einzige Mensch, der sich an die Musik der Beatles erinnert. Mit deren Welthits steigt er zum Mega-Popstar auf, der mit Ed Sheeran auf Tournee geht – allerdings hat der Ruhm auch seine Schattenseiten.

Beschränkungen wegen Corona-Krise

Karten sind ab Dienstag, 14. Juli, jeweils zum Preis von zehn Euro in der Tourist-Information erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Die Sicherheitsbestimmungen für Veranstaltungen erfordern in diesem Jahr Zutrittsbeschränkungen sowie feste Sitzplätze, so die Ankündigung. Daher habe sich die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH dazu entschieden, die Filmnächte vom Konzertsegel in das Strandbad zu verlegen. Zur Sicherheit aller Besucher bitten die Veranstalter, in den Bereichen der Kasse, der Gastronomie und der Sanitäreinrichtungen eine Maske zu tragen.

Der Einlass für die Filmnächte ist jeweils um 20.30 Uhr, Filmbeginn um 21.30 Uhr. Sollte das Wetter an einem der Abende nicht mitspielen, gibt es mit Montag, 3. August, einen Ausweichtermin. Die Absage beziehungsweise Verschiebung wird rechtzeitig auf www.radolfzell-tourismus.de bekannt gegeben.

Infos und Kontakt: Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, (0 77 32)81-500, info@radolfzell-tourismus.de