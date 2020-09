„Wir haben fast vergessen, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen“, gestand Gitarrist Manfred Junker, der mit seinem Trio seit einem halben Jahr auf öffentlichen Applaus verzichten musste. Den bekamen die Drei beim vorletzten der sieben Konzerte von „Jazz Open“ an der Alten Konzertmuschel reichlich spendiert.

Volker Wagner von der Zeller Kultur zog schon mal vorsichtig Bilanz: „Wir haben wegen der Abstandsregeln zwischen 90 und 160 Besuchern gehabt und sind froh, dass doch so viele kommen. Der Altersdurchschnitt hat sich deutlich verjüngt.“

Spielfreude und technische Perfektion

Manfred Junker, Jens Loh am Bass und Tony Renold am Schlagzeug merkt man die Spielfreude an: Versonnen klingen die sanften Balladen, fetzig groovend die rhythmischen Songs. Immer reagieren die Drei perfekt aufeinander, spielen sich in den Improvisationen geschickt die Bälle zu.

Manfred Junker ist ein begnadeter Jazz-Gitarrist, lässt sein Instrument vielstimmig singen, wirbelt die Skalen quer durch alle Lagen, wechselt virtuos vom Melodie- zum Akkordspiel. Bassist Jens Loh steht dem in nichts nah: seine Soli singt oder summt er gleich mit, grundiert den Rhythmus oder wechselt ihn eigenwillig. Drummer Tony Renold ist ein feinfühliger Partner. Sein Spiel ist selten Selbstzweck, selbst die Soli atmen den Geist der Vorgabe.

Gekonnt passt er sich den Partnern an und führt ihre Ideen geschickt weiter. Selbst in den Stücken des Bandleaders, etwa im komplizierten 5/4-Takt von „Oddity“ verliert er nie den Faden. „Taking Care“ ist kreativer Funk, in „Take Along“ changieren wenige Akkorde gekonnt in freie Jazzwelten.

Standards aus der Jazz-Geschichte

Aus der Geschichte des Jazz spielt das Trio herrliche Standards: Django Reinhardt lässt swingend grüßen, Dave Brubecks „In Your Own Sweet Way“ erscheint im ganz neuen Gewand und das Stück von Duke Ellington kommt flott und mit schwingenden Nachhall-Vibrati über die Bühne. Begeisterter Applaus belohnt das Trio.

Das siebte Konzert findet am 20. September um 11 Uhr statt: Das Lake Side Jazz Orchestra begleitet den Sänger Gianni Dato. Anmeldung unter www.zellerkultur.de