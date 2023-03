Eine junge Frau hat am Sonntagmorgen einen Unfall gebaut. Die 21-Jährige gelangte laut der Polizei ohne das Wissen der Besitzerin an die Schlüssel eines Autos und stieß beim Ausparken gegen einen Kleinwagen. Ereignet habe sich der Unfall gegen 6.15 Uhr in der Strandbadstraße.

Unfähig, den Rückwärtsgang einzulegen, habe die junge Frau den Wagen weiter mit durchdrehenden Rädern gegen das stehende Auto gedrückt. Schließlich sei die Fahrerin ausgestiegen und habe versucht, vom Unfallort zu flüchten. Ein Zeugen habe jedoch die Verfolgung aufgenommen und die Polizei verständigt.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die junge Frau keinen Führerschein besaß und zudem nach Alkohol roch. Ein entsprechender Test habe 1,2 Promille ergeben. Nun erwarten die Frau mehrere Anzeigen.