„Die ökologische Krise bedroht das Überleben der Menschheit. Aber es gibt für uns alle viele Möglichkeiten, es zu verhindern.“ Mit dieser Botschaft hat Michael Altmoos, Ökologe und Wissenschaftlicher Beirat der Naturschutzinitiative (NI), seinen Vortrag „Chance Natur – Perspektiven für Naturschutz und Biodiversität an Untersee und Schienerberg“ im Radolfzeller Innovationszentrum (RIZ) eröffnet. „Einige Grad Erderwärmung können unbequem für unsere Nutzungen und sensible Infrastruktur werden, aber das überleben wir – ein Verschwinden der Artenvielfalt jedoch nicht. Das rasante Artensterben entzieht der Menschheit die Lebensgrundlagen und wird zu ihrem Aussterben führen, wenn nicht wirksam gehandelt wird“, erklärte Altmoos laut NI-Pressemitteilung. Er machte aber auch Hoffnung: Wenn – wie in Montréal 2022 international vereinbart – 30 Prozent der Flächen vor Nutzung geschützt würden und der Natur mehr Raum zur Entfaltung gegeben werde, sei die Katastrophe abwendbar.

Bislang sei die Tendenz eher gegenläufig: Statt die letzten Naturräume zu schützen, stünden diese nun für Infrastruktur und Energieerzeugung zur Disposition. Als Beispiel nannte er den Schienerberg, auf dem Windenergieanlagen geplant seien. Dabei nehme die Politik die Schäden in Natur und Wald genauso in Kauf wie die erwartbaren Folgen für den Bodensee-Tourismus, heißt es in der Mitteilung. Altmoos plädierte dafür, Anlagen zur Energieerzeugung an schon bestehender Großinfrastruktur zu konzentrieren und weite Naturräume freizulassen; davon gebe es genug, um die für Klima und Mensch so wichtige Biodiversität zu schützen.

Im zweiten Teil seines Vortrags zeigte Altmoos Möglichkeiten auf, wie auch im Siedlungsraum Artenvielfalt gefördert werden könne. „Wenn man die Ordnungsliebe etwas zurückstellt und Bereiche zulässt, wo sich Natur frei entwickeln kann, spart das den Gemeinden Pflegekosten und trägt zur positiven Entwicklung von Biodiversität und für das Klima bei.“ Hierbei könne jeder mitwirken, indem er in seinem Garten „unordentliche“ Bereiche der natürlichen Entwicklung überlasse.