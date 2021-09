Radolfzell vor 19 Minuten

OB-Wahl in Radolfzell: Martin Staab ist beseelt von der grünen Wissensstadt

Ein Morgenspaziergang mit dem OB-Kandidaten: Amtsinhaber und OB-Kandidat Martin Staab (57) sucht einen Weg durch die Stadt, an dem die Vorzeigeprojekte seiner Amtszeit liegen. Er will zeigen, was er alles erreicht hat. Wichtige Aussagen, wie zum Beispiel seine Strategie beim Ausbau von Radwegen oder ob das Wohnen in Radolfzell noch bezahlbar ist sowie weitere Eindrücke vom Morgenspaziergang gibt es als Videos.