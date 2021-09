Wer den Social-Media-Kanälen von OB-Kandidat Simon Gröger folgt, sieht schon länger seine Aktivitäten im Wahlkampf um den Posten des Oberbürgermeisters der Stadt Radolfzell. Seit Wochen trifft er sich mit Vertretern von Vereinen, Unternehmen und Institutionen. Jetzt will er sich der breiten Öffentlichkeit stellen. Er lädt am Sonntag, 19. September, ab 14 Uhr zu einer Fahrrad-Themen-Tour, wie er das Format nennt, ein. Startpunkt soll laut Information von Gröger der Marktplatz sein, die Tour soll etwa zwei Stunden dauern.

„Bei der Fahrrad-Themen-Tour möchte ich mit Interessierten zu einigen Stellen in der Kernstadt fahren und hierbei über ausgewählte Themen sprechen“, so der Wirtschaftsförderer der Stadt Tuttlingen und Kandidat für den OB-Posten in Radolfzell. Die genaue Tour werde vorab noch bekannt gegeben, verspricht er. „Ich möchte hier mit der Bürgerschaft in den Dialog treten. Zudem möchte ich diskutieren, wie die Fahrradfreundlichkeit der Stadt Radolfzell nachhaltig verbessert werden kann“, sagt Gröger. Etwaige Anregungen möchte er in sein Wahlprogramm aufnehmen.

Auch will der OB-Kandidat die Ortsteile besuchen und lädt dort die Bürgerinnen und Bürger zum Dialog bei einem Spaziergang ein. Der Auftakt findet in Markelfingen am Freitag, 17. September, um 18.30 Uhr statt. Weiter geht es am Samstag, 18. September, um 17 Uhr in Böhringen. In Möggingen wird Simon Gröger am Dienstag, 28. September, ab 17.30 Uhr unterwegs sein. In Liggeringen findet die von Gröger benannte Zuhörtour am Freitag, 1. Oktober, ab 18.30 Uhr statt. In Güttingen wird der OB-Kandidat am Montag, 4. Oktober, ab 18 Uhr auf Interessierte warten. In Stahringen ist er dann am Freitag, 8. Oktober, um 18 Uhr. Treffpunkt ist jeweils das Rathaus in den Ortsteilen.

Als weitere Möglichkeit, die OB-Kandidaten zu erleben, wird der SÜDKURIER am 12. Oktober im Milchwerk eine Podiumsdiskussion veranstalten. Die offizielle Kandidaten-Vorstellung der Stadt ist am 6. Oktober im Milchwerk.