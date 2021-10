Wer wird neuer OB von Radolfzell? Darüber entscheiden die Bürger am 17. Oktober. Vorher bietet der SÜDKURIER die Möglichkeit, zwei der drei Bewerber um das Amt im direkten Schlagabtauch zu erleben. Schalten Sie ein zum Duell Gröger gegen Staab.

Zwei Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters treffen am Dienstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr im Milchwerk in Radolfzell aufeinander: Bei der SÜDKURIER-Wahlarena treten Simon Gröger (36) und Martin Staab (57) an und stellen sich den Fragen der