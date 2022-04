Das Radolfzeller Krankenhaus so lange offen halten, bis ein etwaiger Neubau bezugsfertig ist. So lautet das Ziel des Krankenhaus-Fördervereins mit seinem Vorsitzenden Johannes Kögel als Konsequenz aus dem Gutachten des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz. Doch nun ist der Vorstand um Kögel und den stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Mäder gewachsen.

Gröger will Arbeit des Teams würdigen

Oberbürgermeister Simon Gröger hat seinen Mitgliedsantrag abgegeben und sich auch bereit erklärt, in den Vorstand des Vereins aufzurücken. „In erster Linie möchte ich damit die Wertschätzung für das Krankenhaus und das gesamte Team ausdrücken, welches seit Jahren hervorragende Arbeit leistet“, begründet Gröger den Schritt.

Für die Zukunft gelte es, für die Radolfzeller weiterhin eine gute medizinische Versorgung zu gewährleisten und die Leistung des Klinikums zu würdigen. „Dabei spielt der Förderverein eine große Rolle“, so Gröger. Wie auch für Johannes Kögel steht für den OB fest, dass die Einrichtung so lange geöffnet bleiben muss, bis es einen zentralen Neubau gibt, und dass Radolfzell sich als Standort für diesen Neubau ins Gespräch bringt.

Chefarzt Sebastian Jung rechnete vor, dass es das Krankenhaus bereits seit 116 Jahren an diesem Standort gebe und es für die Grundversorgung gesorgt habe. Dies solle auch so bleiben, bis es eine Alternative gibt. „Ein gemeinsames Krankenhaus kann toll sein, wenn der Standort stimmt“, so Chefarzt Jung. Die ohne das Radolfzeller Krankenhaus bereits bestehenden Doppelstrukturen in Singen und Konstanz seien perspektivisch ebenfalls nicht aufrechtzuerhalten. Ein Standort des Neubaus zentral im Landkreis sei demnach die logische Konsequenz. Der Gemeinderat wird sich in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstagabend beraten und sich zu dem Thema positionieren.

Der Förderverein hat aktuell rund 400 Mitglieder. Der Jahresbeitrag beträgt zwölf Euro. Mehr Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.mein-krankenhaus-radolfzell.de