Radolfzell vor 4 Stunden

Nur eine „Allzweckwaffe“? Freiwillige Feuerwehr beeindruckt mit Fahrzeugen, Technik und Booten

Beim Feuerwehraktionstag in der Radolfzeller Innenstadt zeigt die Freiwillige Feuerwehr nicht nur was sie kann, sondern auch die große Anzahl an technischen Hilfsmitteln. Vor allem Kinder sind von all dem begeistert.