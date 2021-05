von Gerald Jarausch

Falls einen am späten Abend oder sogar in der Nacht einmal der Hunger überfällt, stellt sich in der Regel die Frage, wie man an geeignete Nahrungsmittel gelangt. In der Konstanzer Straße gibt es seit wenigen Tagen einen Pizza-Automaten, der frisch gebackene Pizzen im Drei-Minuten-Takt liefern kann. Der Radolfzeller Imbiss Büfee hat vor dem Haus Nummer 41 einen Automaten platziert, der die eigene Ware dort in Windeseile verzehrfertig ausgibt.

Das Gerät besteht aus einer Kühleinheit und zwei Backöfen. Der integrierte Kühlschrank wird täglich mit frischen Pizzen, die im Imbiss vorgefertigt und zu 70 Prozent vorgebacken werden, bestückt. Das können bis zu 96 Pizzen sein. Aktuell bietet das Gerät die Auswahl von neun verschiedenen Belägen zur Auswahl. „Wir können aber auch problemlos mehr Sorten anbieten“, sagt Geschäftsführer Murat Elceoglu. Nach anderthalb Tagen müssen die nicht verkauften Pizzen aus dem Schrank entfernt werden, was einen hohen Frischegrad der Ware garantiert. Bezahlt wird mit Bargeld oder Karte.

Ein Kunde kam nachts um 4.30 Uhr

Auf die Idee zu dem externen Verkauf ist das Familienunternehmen aus der Not heraus gekommen. Die Pandemie hat nur noch den Außer-Haus-Verkauf des Imbiss zugelassen und so die Einnahmen massiv verringert. „Jetzt können wir rund um die Uhr Pizzen verkaufen“, stellt Selim Elceoglu fest. Das wird auch angenommen: Weil der Automat alles aufzeichnet, weiß man, dass dieser Tage um 4.30 Uhr ein Kunde eine Pizza geordert hat. „So können zum Beispiel Schichtarbeiter oder Polizisten zu jeder Zeit warm essen“, sagt sein Bruder Murat. Ohnehin sei die Nachfrage schon nach den ersten Betriebstagen erfreulich hoch. Die beliebtesten Sorten sind mitunter schon vergriffen.

Durch den neuen Vertriebsweg werden der Lieferdienst und das Team im Stammhaus zusätzlich etwas entlastet. Neben dem Automat stehen Parkplätze zur Verfügung. Wer zu nächtlicher Stunde den Automat nutzen will, soll sich „bitte an die Nachtruhe halten“, sagt Selim Elceoglu.