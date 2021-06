von Gerald Jarausch

Als eines der ersten Lichtspielhäuser in Deutschland hat das Radolfzeller Universum-Kino in der Markthallenstraße/Ecke Fürstenbergstraße nun wieder seine Türen geöffnet. Während die großen Kinos, die in einem Verbund organisiert sind, erst am 1. Juli wieder den Betrieb aufnehmen wollen, kann man bereits jetzt schon in Radolfzell dem Kinogenuss frönen.

Nachdem man bereits die ersten beiden Vorstellungen mit überschaubaren Publikumsandrang über die Bühne gebracht hat, hofft der Betreiberverein des historischen Kinos nun auf einen größeren Zuspruch. Dafür haben sie einen halbdokumentarischen Film über die amerikanische Schauspielerin Jean Seberg ins Programm genommen (Freitag und Sonntag).

Eine Schauspielerin wird zur Zielscheibe des FBI

Darin wird die Geschichte der Schauspielerin, die in den späten 1960er Jahren ein Star und Liebling der französischen Nouvelle Vague war, nachgezeichnet. Sebergs Beziehung mit dem Bürgerrechtler Hakim Jamal machte sie zu einer Zielscheibe des FBI. Sie geriet in das Visier von dessen illegalem Überwachungsprogramm „Cointelpro“, mit dem das FBI versuchte, die Black-Power-Bewegung zu diskreditieren und zu zerstören.

Der Verein Universum-Nostalgiekino muss nach über sieben Monaten Spielpause Corona-konforme Regelungen umsetzen. Der Hygieneplan sieht vor, dass nur geimpfte, genesene oder getestete Personen in das Kino dürfen. Ferner gilt im Kino Maskenpflicht. Es dürfen maximal 100 Personen (der Saal fasst 192 Menschen) die Vorstellung besuchen.

Es gibt 20 Sitzblöcke, die mit vier zusammengehörenden Personen besetzt werden dürfen. Die Karten müssen online über www.universum-radolfzell.de oder im Yeti Sport (Teggingerstraße 4) gekauft werden. Damit sind die Besucher dann registriert.

Für die nächste Woche vermeldet der Vereinsvorsitzende Uwe Kemmer noch einen besonderen Coup: Wegen der außergewöhnlichen Lage wird das Universum-Kino zum Bundesstart den neuen Film „Kings of Hollywood“ (mit Robert de Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones) zeigen.