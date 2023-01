Und, was gabs bei Ihnen die Woche so zu essen? Auch Reste? Können Sie Raclette-Käse noch sehen? Oder gibt es noch Nudelsalat? Neben all den schönen Erinnerungen, die uns nach Weihnachten und Silvester erfüllen, bleiben immer auch noch diese Sachen übrig, die einem keine feuchten Augen der Rührung verpassen.

Der Kühlschrank ist voller Speisen, die wir vor einigen Tagen voller Vorfreude auf die Party zubereitet haben und die jetzt nur drauf warten, halbherzig gegessen oder so lange ignoriert zu werden, bis sie leider leider schlecht geworden sind.

Cocktail-Sauce ins Müsli oder was macht man damit?

Der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung ist ein besonders harter, wenn acht geöffnete und halb gegessene Fondue-Saucen im Kühlschrank stehen. Was kann man denn auch schon damit machen? Die nächsten Wochen immer Cocktail-Sauce unter‘s Müsli rühren oder die Kräuterbutter aufs Marmeladenbrot?

Und so sehr man Käse liebt, drei Mal am Tag seine Speisen mit Raclette-Käse überbacken beißt sich so ein bisschen mit den Neujahresvorsätzen, sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu machen.

Mit diesen appetitlichen Bildern wollen Chefkoch-Nutzern andere von ihren Rezepten überzeugen. Na dann, guten Appetit. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Da das Internet auf jede Frage eine Antwort hat, gibt es auf der Homepage von Chefkoch.de pfiffige Rezept-Tipps für die Reste von Fondue und Raclette. Und ja, sie sehen so gruselig aus, wie man es sich vorstellt.

Besonders schön ist die Idee, einfach die Fleischreste in eine Pfanne zu geben und mit einer Schmand-Tomatenmark-Mischung (hier können sicher auch die oben erwähnten Saucen eingesetzt werden, aber dies ist nicht Teil des vorgeschlagenen Rezeptes) zu verrühren und anschließend mit dem Raclette-Käse im Ofen zu überbacken. Die Autorin dieses Leckerbissens, eine gewisse „Kochtopfperle“, befindet, dass dieser – nennen wir es mal großzügig Auflauf – auch toll mit Mais oder Champignons schmeckt.

Gulasch oder Pfannkuchen – es gibt keine Grenzen

Alternativ wird auch eine Art Gulasch (alles, was man noch hat in einen Topf werfen und verkochen) oder ein Pfannkuchen (alles was man hat in einen Pfannkuchen wickeln) empfohlen. Der Fantasie sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Hoffentlich ist von Silvester noch die ein oder andere Flasche Wein übrig. Die wird man nach so einem Mahl sicher gut gebrauchen können.