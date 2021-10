Radolfzell vor 2 Stunden

Noch immer hängen Bundestagswahlplakate von FDP und Die Basis in Radolfzell – warum?

Seit mehr als drei Wochen stehen die Ergebnisse der Bundestagswahl fest, doch immer noch sind Wahlplakate an Straßenlaternen in Radolfzell befestigt. Was steckt dahinter? Und drohen den Parteien nun Bußgelder?