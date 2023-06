Einen Streik dieser Art hat es so noch nicht gegeben. Am Mittwoch werden die Apotheken bundesweit von Helgoland bis Öhningen in einen Kurzstreik treten, um auf mehrere Missstände in ihrem Bereich aufmerksam zu machen. Denn anders als vielfach vermutet, geht es vielen Apotheken längst nicht so gut, wie zu früheren Zeiten.

Innerhalb der letzten zehn Jahre haben über 4000 Apotheken in Deutschland geschlossen. Mit rund 400 allein im letzten Jahr waren das rein rechnerisch jeden Tag mehr als eine. Als Gründe für die Misere geben die Apotheken derzeit drei wesentliche Punkte an: Seit dem Jahr 2004 hat es keine Honararanpassung gegeben und obendrein wurde durch eine Erhöhung des Krankenkassen-Zwangsrabatts noch ein indirekte Kürzung beschlossen. Außerdem kämpfen die Apotheken mit einer aus ihrer Sicht unsinnigen und überbordenden Bürokratie. Als wenn das noch nicht genug wäre, können die Apotheken derzeit viele Medikamente nicht liefern, was sie ebenfalls den Krankenkassen anlasten. Selbst so wichtige Arzneien wie Antibiotika und Penezilin sind einfach nicht zu bekommen.

„Wir können den Auftrag nicht erfüllen!“

Damit ist aus Sicht von Apotheker Michael Dohm der Paragraph 1 des Apothekengesetzes, der eine „Sicherstellung der ordnungsgemäßen Versorgung“ verlangt, nicht gewährleistet: „Wir können den Auftrag nicht erfüllen“, sagt er. Aus diesem Grund hat er sich – wie praktisch alle Apotheken in Radolfzell und der Region – dazu entschlossen, an der zentralen Kundgebung am Mittwoch, 14. Juni, von 11 bis 13 Uhr in der August-Ruf-Straße 18 in Singen, teilzunehmen.

Ein Protest auch für die Patienten

An diesem Tag werden lediglich die Notdienstapotheken im Umkreis geöffnet haben. Auch weitere Radolfzeller Apotheken bestätigen auf Nachfrage ihre Teilnahme an der Kundgebung und die Schließung am Mittwoch. Dohm und seine Kollegen stellen grundsätzlich klar, dass sie nicht nur für sich, sondern auch „für die Patienten“, protestieren wollen. Zur Kundgebung erwarten sie rund 300 Apotheker und Angestellte sowie eine hoffentlich große Anzahl von Bürgern, deren Fragen sie sich gerne stellen wollen. Denn die Kunden und Patienten haben bei einem Wegfall der Apotheken viel zu verlieren. Es gäbe keinen Notdienst rund um die Uhr, keine Anfertigung individueller Rezepte, keinen zuverlässigen Lieferdienst und schon gar keine persönliche Beratung.

