Die Bodanrückrunde ist mit einer Länge von 8,3 Kilometer eine von vier Rundwanderwegen von den Radolfzeller Runden, die über einen wildromantischen Waldpfad von Liggeringen aus zum Bisongehege Bodenwald führt. Durch einen größeren Holzeinschlag im vergangenen Winter im Walddistrikt Schlauchen wurden Teile des romantischen Waldpfades stark in Mitleidenschaft gezogen, so eine Pressemitteilung.

Neun ehrenamtliche Helfer der Cöxle Wanderfreunde und der Mostfreunde Bodenwald aus Liggeringen sind dem Aufruf von Ortsvorsteher Hermann Leiz gefolgt und haben sich an einem freiwilligen Arbeitseinsatz zur Instandsetzung des beliebten Wanderweges beteiligt. Hubert Seeberger, Erhard Mayer, Fritz Korat, Bernhard Hildebrand, Klaus Bader, Hermann Leiz, Torsten Grimm, Tim Blessing und Lukas Hagmüller behoben die Schäden am Wanderweg in mühevoller Handarbeit in dem teilweise unwegsamen Waldgelände, so die Mitteilung.

Waldeigenes Holz für die Brücken und Geländer

Sie waren mit Schaufeln, Pickeln, Motorsägen und technischem Gerät unterwegs. Dabei achteten die Helfer ganz besonders auf die Naturlandschaft des Bodanrücks und verwendeten ausschließlich das im Wald vorhandene Holz für die Brücken, Absturzsicherungen und Geländer. Das eingebaute Material hat nun den Untergrund wieder befestigt und die gesamte Wanderstrecke wieder etwas sicherer gemacht.

Besonders dankbar sind die Helfer dem Gut Bodman als Waldbesitzer, dass der Wanderweg von Liggeringen zum Bodenwald weiterhin bestehen bleiben kann. Baron Johannes von Bodman und Revierförster Reiner Bickel hätten immer ein offenes Ohr für die Instandsetzungsarbeiten, betont Ortsvorsteher Hermann Leiz.

Seit mehr als 25 Jahren wird der Wanderweg Schlauchen von den ehrenamtlichen Helfern aus Liggeringen betreut. Bei der aktuellen Aktion passte das Wetter, so dass die Arbeitsgruppe gut vorangekommen sei. Als besonderen Dank habe es am Schluss noch ein Freibier von der Ortsverwaltung gegeben, so Hermann Leiz.