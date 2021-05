Wer in Radolfzell oder den Ortsteilen einen Gegenstand verliert oder vermisst, kann in Zukunft ganz schnell und unkompliziert auf der Internetseite des städtischen Fundbüros mit einem neuen Suchystem recherchieren, ob dieser dort schon abgegeben wurde. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Notwendig sei dafür nur ein Computer oder ein mobiles Endgerät mit stabiler Internetverbindung. Auf der Seite des Fundbüros unter www.radolfzell.de/fundbuero können unter „Fundsachen online suchen“ eine Reihe von detaillierten Angaben zum verlorenen Gegenstand gemacht werden.

Nach Eingabe der Objektbeschreibung werden die Suchenden gebeten, persönlichen Daten zu hinterlassen. Das System teilt im Anschluss mit, ob der vermisste Gegenstand bereits aufgefunden und im Fundbüro registriert wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt die Suchmeldung im System gespeichert: Auf diese Art und Weise kann der Suchende benachrichtigt werden, falls die Fundsache erst zu einem späteren Zeitpunkt im Fundbüro eingehen sollte.

Ausweis bei Abholung notwendig

Es gibt aber eine Ausnahme bei der Erfassung von Fundsachen: Schlüssel sowie Kleinstfunde mit einem Wert unter zehn Euro werden nicht erfasst, heißt es in der Mitteilung. Eine Liste der im Fundbüro zurückgelegten Gegenstände sei auf der genannten Internetseite einsehbar.

Die Gegenstände können nur nach Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses sowie eines Eigentumsnachweises gegen eine entsprechende Verwahrgebühr ausgehändigt werden. Im Falle von verlorenen Dokumenten wie Ausweispapieren benachrichtigen die Mitarbeiter des Fundbüros den Inhaber. Ausländische Dokumente werden an die zuständige Auslandsvertretung weitergeleitet.

Fundsachen werden sechs Monate lang im Fundbüro aufbewahrt. Werden Wertgegenstände nicht innerhalb von sechs Monaten im Fundbüro abgeholt, werden sie versteigert. Die jeweiligen Termine können im Fundbüro der Stadt Radolfzell erfragt unter der Telefonnummer (0 77 32) 81-444 oder 81-445 werden.