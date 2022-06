Das Hören gehört zu den essentiellen Fähigkeiten eines Menschen. „Das Ohr ist die Verbindung zur Umwelt“, sagt daher Hörakustikermeisterin Jana Ritter. Seit wenigen Tagen hat die Unternehmerin aus Engen in der Radolfzeller Seestraße 53 eine weitere Filiale ihres inhabergeführten Unternehmens eröffnet. Neben dem Hauptgeschäft in Engen existiert in Stockach bereits eine Filiale. In den komplett neu gestalteten Räumen sorgen sich permanent zwei ausgebildete Hörakustiker um die Wünsche der Kunden. Insgesamt sind elf Mitarbeiter bei Jana Ritter angestellt.

Weil das Hören für den Menschen von so großer Wichtigkeit ist, gilt es, diese Fähigkeit möglichst lang zu erhalten. Daher rät Jana Ritter auch dazu, bei einem wahrgenommenen Hörverlust möglichst früh einen Hals-Nasen-Ohrenarzt oder einen Hörakustiker aufzusuchen. Nur sie sind in der Lage, die individuellen Schädigungen einzuschätzen und zu beheben. In der großen Mehrzahl handelt es bei einsetzendem Hörverlust um Verstehprobleme. Man fragt in der Kommunikation mit anderen Menschen öfter nach, ist am Ende des Tages erschöpft oder meidet bewusst oder unbewusst die Gesellschaft mit Menschen, weil man sie nicht mehr so gut versteht. Da das Hören bereits ab dem Alter von 25 Jahren wieder abnimmt, verstärkt sich der Prozess im Laufe der Jahre.

Um diesem Prozess entgegenzutreten, bietet Jana Ritter in ihren Filialen auch immer begleitend zur Anpassung eines Hörgerätes ein Hörtraining nach dem Terzo-Konzept an. Damit werden die Hörfilter im menschlichen Ohr wieder reaktiviert und auf das jeweilige Gerät trainiert. Der Prozess, ein wirklich passendes Hörgerät zu finden, kann sich durchaus über mehrere Monate hinwegziehen. Dann jedoch ist gewährleistet, dass man das Gerät auch tatsächlich nutzt und wirklich wieder besser hören kann. Auch aus finanzieller Sicht ist hier Sorgfalt angezeigt. Die Krankenkassen bezuschussen die Geräte für einen Zeitraum von sechs Jahren. Erst danach hat man einen erneuten Anspruch auf Unterstützung.

In der Hörwelt von Jana Ritter gibt es eine freie Auswahl verschiedener Marken und für jeden das richtige Gerät. Die Palette reicht von bunten Exemplaren für Kinder bis hin zu praktisch unsichtbaren Ausführungen, die komplett im Ohr verschwinden. Außerdem sind die kleinen „Knöpfe im Ohr“ regelrechte Wunder der Technik. Moderne Geräte verbinden sich über Bluetooth mit Mobiltelefonen und anderen Geräten und erhöhen damit ihren Funktionsumfang. So kann man zum Beispiel direkt darüber telefonieren oder den Ton des Fernsehers einspeisen.

In Zukunft möchte Jana Ritter noch einen Hörerlebnisraum in der Radolfzeller Filiale einrichten, in dem man die Geräte austesten kann. Und am Tag des Altstadtfestes wird die Hörwelt ebenfalls geöffnet sein, um sich den Kunden zu präsentieren.