von pm/nf

Die Nachfrage nach Wohnraum in Radolfzell sei weiterhin groß, bilanziert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der große Bedarf an Wohnraum kristallisiere sich demnach auch im Stadtentwicklungsplanprozess heraus und wurde, auch auf Wunsch der beteiligten Bürger, im Stadtentwicklungsplan 2030 festgeschrieben und mit entsprechenden Maßnahmen versehen. Damit mehr Menschen einen Bauplatz in Radolfzell kaufen können, wächst im Norden der Stadt ein 7,2 Hektar großes Baugebiet.

Das gesamte Bewerbungsverfahren wird über das Programm Baupilot abgewickelt. Interessenten am Bauplatzerwerb können ihre Bewerbung digital abgeben. Weitere Informationen zum Baugebiet, dem Vergabeverfahren sowie den entsprechenden Link zum Programm Baupilot gibt es im Internet unter www.radolfzell.de/bauplaetze. Die vollständige Bewerbung inklusive der geforderten Nachweise ist bis zum 13. Dezember dieses Jahres einzureichen.

Wohnraum für 700 Menschen

Im Plangebiet soll Wohnraum für circa 700 Menschen geschaffen werden. Etwa 30 Prozent der Wohneinheiten sollen im Geschosswohnungsbau und 70 Prozent in freistehenden Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern realisiert werden. Um eine hohe Wohnqualität im neuen Quartier zu gewährleisten, sieht das Freiraumkonzept die Schaffung großer zusammenhängender Grünbereiche im Anschluss an die kompakt geplante Bebauung vor. Die Stadt Radolfzell verkauft vorbehaltlich der Gremienzustimmung im ersten Erschliúngsabschnitt des neuen Bauabschnitts in Radolfzell 18 Bauplätze für freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser.

Die Bauplätze befinden sich in verkehrsgünstiger Lage im nördlichen Bereich der Kernstadt Radolfzell. Alle üblichen Infrastruktureinrichtungen sind in der näheren Umgebung vorhanden. Die Vergabe der Bauplätze erfolgt nach den Vergabekriterien der Stadt Radolfzell. Es besteht eine Bauverpflichtung innerhalb von zwei Jahren ab Grundstückserwerb sowie die Verpflichtung zur Installation einer Solar- oder Fotovoltaikanlage.

Quadratmeterpreise von 300 bis 340 Euro netto

Der Verkauf der Bauplätze sowie etwaiger anteiliger Gemeinschaftsflächen erfolgt zu den folgenden Preisen: Bauplätze für Reihenhäuser- und Doppelhaushälften kosten 300 Euro pro Quadratmeter, Bauplätze für freistehende Einfamilienhäuser Nord 340 Euro Quadratmeter und Bauplätze für sonstige freistehende Einfamilienhäuser 320 Euro pro Quadratmeter. Es handelt sich jeweils um Netto-Preise. Familien mit Kindern wird ein Kaufpreisabschlag gewährt.

Bei baurechtlichen Fragen können sich Interessenten wenden an die Abteilung Baurecht, Telefon (077 32) 813 51, Mail: baurecht@radolfzell.de, bei Fragen hinsichtlich des Bewerbungs-/Vergabeverfahrens an die Abteilung Liegenschaften, Telefon (077 32) 812 22, laura.wollenhaupt@radolfzell.de