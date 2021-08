von Claudia Ladwig stockach.redaktion@suedkurier.de

Die kleine Kapelle zwischen Stahringen und Steißlingen hatte es Lieselotte und Hans-Ullrich Jacob aus Wahlwies seit Langem angetan. Aus der reinen Freude an der zur Adventszeit beleuchteten Kapelle ist inzwischen ein intensives Bauprojekt geworden, an dem mehrere Rentner beteiligt sind. Lieselotte und Hans-Ullrich Jacob konnten für die Bauarbeiten noch Erwin und Anita Schneider aus Böhringen sowie Werner Merk aus Stahringen gewinnen. Jetzt fand die erneute Grundsteinlegung mit Segnung statt.

Die kleine Kapelle auf dem Grundstück der Familie von Josef und Carmen Klett ist schon von der Straße aus sichtbar. | Bild: Claudia Ladwig

Schon 1934, also vor 87 Jahren, wurde die Kapelle weit oben auf dem Grund der Familie Klett erbaut und geweiht. Eine Tafel im Inneren erinnert an zwei im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten. Vor Weihnachten stellte die Bauernfamilie stets einen Christbaum neben das Gebäude und strahlte auch die Kapelle mit einem kräftigen Halogenlicht an. Hans-Ullrich Jacob erinnert sich: „Bald 30 Jahre lang sind wir auf dem Weg nach Singen regelmäßig dort vorbeigefahren und haben uns über den Anblick gefreut. Irgendwann bin ich dann auf den Hof gegangen und habe etwas zu den Stromkosten dazu gegeben, einfach weil es uns so gut gefiel.“

Als es dunkel blieb

Dann sei plötzlich keine Beleuchtung zur Adventszeit mehr da gewesen und als die Kapelle im Folgewinter ebenfalls im Dunkeln blieb, fragten sie nach. Gesundheitliche Probleme und viel Arbeit auf dem Hof waren die Gründe, dass keine Leitung nach oben verlegt und kein Baum aufgestellt worden war. Hans-Ullrich Jacob erzählt: „Wir haben vorgeschlagen, diese Arbeit kurzfristig zu übernehmen, damit es wieder leuchtet und bis zur Autobahn sichtbar ist.“ Er verlegte das Kabel, versah den Baum mit Lichtern und baute nach Dreikönig alles wieder ab. So lief es auch im nächsten Jahr.

Josef Klett (links) und Hans-Ullrich Jacob verstauen neben den Münzen aus dem alten Schatz auch mehrere Fotos und aktuelle Zeitungsausschnitte in der neuen Zeitkapsel. Diese wird dann im Grundstein verwahrt. | Bild: Claudia Ladwig

Im Sommer 2020 durfte das Ehepaar Jacob die private Kapelle von innen besichtigen. Sie war ziemlich in Farn eingewachsen und reinigungsbedürftig. Durch das teils undichte Dach und den undichten Glockenturm war Wasser eingedrungen und hatte die Decke und das Holz angegriffen. Bei einer ersten gründlichen Reinigung wuchs der Wunsch, das Kleinod zu erhalten. Da konnte man die Probleme schon erkennen – viel Arbeit war absehbar. Schnell fanden sich die fünf Rentner und die Kapelle wurde von außen freigelegt. Weil einige Dach- und Firstziegel fehlten, war klar, dass das Dach zuerst ausgebessert werden musste.

Josef Klett besorgte flache Dachziegel, die nur noch etwas geschliffen werden mussten, um nahtlos eingefügt werden zu können. Schwieriger war die Beschaffung der Firstziegel, da musste ordentlich improvisiert werden. Hans-Ullrich Jacob berichtet: „Ein Dachdecker aus der Gegend schenkte uns seinen ganzen alten Bestand, den er zufällig aufgehoben hatte.“ Damit ging das Projekt erst richtig los, ein Arbeitsschritt ergab den nächsten. Die Gebetsbänke wurden gemeinsam mit Werner „Katsche“ Merk aus Stahringen ausgebaut und von ihm lackiert. Der Altar und alle Heiligtümer wurden zur späteren Wiederverwendung bei Kletts abgegeben.

Kälte war für sie kein Hinderungsgrund: Anita und Erwin Schneider aus Böhringen sowie Hans-Ullrich Jacob aus Wahlwies (von links) waren auch im Dezember an der Kapelle, um zu arbeiten. | Bild: Lieselotte Jacob

Die Rentner rissen eine Mauer ein, die instabil war, und setzten sie frisch auf. Auch an der Westseite war das Mauerwerk bis nach innen durchgerissen, hier mussten drei Horizontalanker gesetzt, mit Kleber saniert und wieder verputzt werden. Dann stellten die Rentner fest, dass die Vorderseite schräg nach außen geneigt war. „Wir überlegten, ob die Fundamente der Frontseite kaputt seien und von außen verbreitert und abgestützt werden sollten. Doch beim Graben entdeckten wir, dass überhaupt keine tiefe Gründung vorhanden war, sondern alles nur auf einem etwa 15 Zentimeter tief eingelassenen Streifenfundament ruhte, welches die Dachlast natürlich nicht aufnehmen konnte“, so Jacob. Mehrere monolithische Punktfundamente wurden gegossen und an die Eingangssäulen angebunden. „Ich habe immer nur eins gemacht und gehofft, dass die Wand am nächsten Tag noch steht, wenn ich von der Straße nach oben geblickt habe“, verrät er schmunzelnd.

Löcher in der Decke

Das meiste Kopfzerbrechen bereiteten die Löcher in der Decke. Diese war in der ursprünglichen Bauweise mit Schilf als Putzträger ausgeführt. Durch die Nässe war dieses ziemlich großflächig verrottet und musste entfernt werden. Hans-Ullrich Jacob sagt: „Wir wurden von einem Fachmann beraten und brachten selbstgeflochtene Schilfmatten aus dem Bodmaner Ried für den neuen Deckenputz an.“

Mit Musik: Klaus Rudolph spielte bei der feierlichen Weihe des neuen Grundsteins an der Orgel. | Bild: Claudia Ladwig

Beim Ausgraben des Erdreichs für die Fundamente stießen die Sanierer auf den alten Grundstein der Kapelle und sicherten ihn, so gut es ging. Für sie war klar, dass dieser Grundstein wieder in die Grundmauer zurück gehört. Deshalb wurde eine neue Zeitkapsel besorgt und der Inhalt des alten Grundsteins durch aktuelle Zeitungsausschnitte und Fotos von Josef Klett ergänzt. Zur neuen Grundsteinlegung wurde der Stahringer Vikar Christian Schätzle eingeladen und um den kirchlichen Segen gebeten. Schätzle brachte seinen Kollegen Pater Paul aus Tansania mit, der die Feier mit rhythmischen afrikanischen Trommelklängen und Gesang untermalte.

Man konnte mit der Hand unter der Mauer durchgreifen. Ein Grundfundament war nicht vorhanden. Deshalb setzten die Helfer Punktfundamente, um die Mauer abzustützen. | Bild: Lieselotte Jacob

Noch stehen weitere Arbeiten an: Außen haben die Helfer den Putz schon ausgebessert, die Fenster und die Fensterlaibung wurden bereits neu angemalt, der Sockelputz ist in Arbeit. Die Tür muss neu angeschlagen werden. Wichtig wäre nach Aussage Jacobs das professionelle Pflastern des Eingangs.

Josef Klett und seine Frau Carmen sind dankbar und überwältigt vom Einsatz der fünf Rentner. Allein hätten sie diese Arbeit nie leisten können, beteuert der Landwirt. Er könne sich vorstellen, die nächste Maiandacht in der frisch renovierten Kapelle abzuhalten. Vielleicht werde er den Schlüssel zur Kapelle später auch Menschen anvertrauen, die einen Ort der Stille, der Besinnung und des Gebets suchten.