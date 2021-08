von (pm/sk)

Ihr Herz schlägt fürs Licht, seines für Elektrogeräte. Sie, das ist Sandra Biller-Stocker, die Inhaberin von Biller Licht und bis vor kurzem auch die Inhaberin von Elektro Biller in der Radolfzeller Altstadt.

Er, das ist Andreas Parzer, der neue Geschäftsführer des Elektro-Ladens. Wie es dazu kam, dass Biller-Stocker nicht mehr beide Unternehmen gemeinsam führt? Das liege am Licht, schreibt die Radolfzellerin in einer Pressemitteilung.

Fokus liegt auf der Lichtplanung

Sie liebe es, Einfamilienhäuser und Wohnungen mit Licht zu versehen. Sie will verstehen, wie sich andere Zuhause fühlen, welche Atmosphäre sie sich wünschen – und sie möchte mit Lichtinstallationen dazu beitragen. Aus diesem Grund habe sie sich dazu entschlossen, sich auf die Lichtplanung zu konzentrieren, und das nur einen Steinwurf vom Elektro Biller entfernte Lichthaus zu führen.

Und darum hat sie auch das Elektrogeschäft, dessen Schwerpunkte auf Hausgeräten und dem Kundendienst liegen, an ihren Mitarbeiter Andreas Parzer übergeben.

„Ich freue mich über das Vertrauen der gesamten Familie Biller und werde das Geschäft in bester Tradition mit dem Schwerpunkt auf Beratung, Service und Qualität weiterführen“, so Andreas Parzer zu seinem Schritt in die Selbstständigkeit.

Markenname bleibt erhalten

Elektro Biller ist dabei auch kein unbekannter Name in Radolfzell, immerhin sitzt das Unternehmen schon seit 75 Jahren in der Radolfzeller Altstadt. Der Markenname bleibe daher bestehen.

Das freut auch die einstigen Inhaber, Karl und Monika Biller. Sie zeigen sich mit der Entwicklung zufrieden: „Schön, wenn die junge Generation neue Wege geht und dabei Tradition und Geschichte wertschätzt. Wir sind stolz, dass unsere beiden Unternehmen in so guten Händen sind“, werden sie in der Pressemitteilung zitiert.