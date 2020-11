Den Machern des Kabarett-Winters wird in diesem Jahr einiges an Organisation abverlangt. Nachdem die Termine aus dem Frühjahr wegen des ersten Lockdowns in den Herbst verschoben werden mussten, trifft die zweite Pause im öffentlichen Leben erneut Termine der Veranstaltungsreihe.

Bruno Jonas | Bild: Veranstalter

Der Auftritt von Komponist, Kabarettist, Klavierist und Wahl-Weimarer Uli Masuth „Mein Leben als ICH“ wurde vom 22. November auf Mittwoch, 13. Januar 2021 verschoben. Der Comedy-Magier Christopher Köhler wurde mit seinem Programm „Große Klappe – Tricks dahinter!“ von Sonntag, 15. November, auf Mittwoch 20. Januar 2021 verlegt.

Bernhard Hoecker. | Bild: Morris Mac Matzen

„Wir bitten unsere Besucher, ihre Karten zu behalten, um die Künstler zu unterstützen“, sagt Wolfgang Frey von MCD Sportmarketing, dem Veranstalter des Kabarett-Winter. Die Kulturschaffenden würden gerade die schwierigste Zeit ihrer Künstlerkarriere erleben. Frey hoffe auf einen guten Abschluss des Kabarett-Winters 2020.

Simone Solga | Bild: Veranstalter

Im großen Saal des Milchwerk seien sämtliche Abstands- und Hygieneregeln durchführbar, versichert Frey. Dies habe sich bewährt. Trotz der vielen Unwägbarkeiten in diesem Jahr stehe bereits das Programm für den Kabarett-Winter 2021. Am Freitag, 29. Januar 2021 tritt der Kabarettist und Musiker Frederic Hormuth im Milchwerk auf. Am Freitag, 5. Februar 2021 folgt die Schauspielerin und Komikerin Mirja Regensburg.

Christoph Sieber | Bild: TATIANA KURDAFOTOGRAFEN-WELT

Am Freitag, 19. Februar 2021 tritt der bayrische Kabarettist Bruno Jonas auf, Schauspieler und Komiker Bernhard Hoecker wird am Mittwoch, 10. März 2021, auftreten. Kabarettistin Simone Solga wird am Samstag, 13. März 2021, im großen Saal auftreten, gefolgt von Christoph Sieber am Freitag, 10. März 2021. Den Abschluss machen die Magier 3.0 am Donnerstag, 25. März 2021.

Radolfzell Unter diesen Bedingungen geht der Kabarett-Winter 2020 im Milchwerk weiter Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen 2021 läuft bereits. Karten gibt es ab 21,90 Euro bei der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, Telefon (0 77 32) 81-500 oder beim SÜDKURIER-Kartenvorverkauf unter Telefon (0800) 999 17 77.