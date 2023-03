Die Bürger können sich für ein besonderes Ehrenamt bewerben, wie die Stadtverwaltung berichtet. Für die Amtsperiode von 2024 bis 2028 werden Schöffen und Jugendschöffen gesucht, die am Amtsgericht Radolfzell und am Landgericht Konstanz als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Schöffen sollen Erfahrungen, Kenntnisse und Wertungen aus ihrem täglichen Leben in die Verhandlungen und Beratungen einbringen. Damit ergänzen sie die juristische Sichtweise der Berufsrichter. Sie sind, wie diese, nur dem Gesetz unterworfen und tragen in der mündlichen Verhandlung und in der Urteilsfindung auch die gleichen Rechte und die gleiche Verantwortung. Die ehrenamtlichen Richter sind bei der Rechtsfindung weisungsfrei und zu absoluter Neutralität verpflichtet.

Bewerben können sich Personen, die in Radolfzell gemeldet sind und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden und die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Auch ausreichend deutsche Sprachkenntnisse sowie eine gesundheitliche Eignung sind Voraussetzung. Nicht zu berufen sind Personen, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurden oder gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat anhängig ist. Auch hauptamtlich in der oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete und so weiter) sowie Religionsdiener sollen nicht berufen werden. Zudem bestehen berufsgruppenbezogene Ausschlussgründe.

Interessenten können ihre Bewerbungen für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (Erwachsenenschöffen) bis zum 14. April 2023 bei der Stadtverwaltung Radolfzell, Fachbereich Bürgerdienste, Abteilung Sicherheit und Ordnung, Güttinger Straße 3/1, 78315 Radolfzell, E-Mail ordnungswesen@radolfzell.de, schriftlich einreichen. Für Rückfragen steht Mathias Aigeldinger, (0 77 32) 8 12 77, zu den üblichen Geschäftszeiten gerne zur Verfügung. Nach Eingang der Bewerbungen stellt die Stadt Radolfzell für die neue Amtsperiode eine Vorschlagsliste auf. Im Anschluss wählt der Schöffenwahlausschuss des Amtsgerichts in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Hilfsschöffen aus dieser Vorschlagsliste aus. Werden Bewerber als Schöffe gewählt, sind sie grundsätzlich verpflichtet, das Amt anzunehmen.

Interessenten für das Amt eines Jugendschöffen richten ihre schriftliche Bewerbung bis zum 30. April 2023 an das Landratsamt Konstanz, Amt für Kinder, Jugend und Familie, Maggistraße 7, 78224 Singen. Ansprechpartner sind Theo Rüttinger und Susanne Herz, (0 75 31) 8 00 20 60, Jugendschoeffenwahl@LRAKN.de. Das Bewerbungsformular sowie weitere Infos gibt es unter www.schoeffen-bw.de und www.schoeffenwahl.de