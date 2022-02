Bekannte Gesichter in neuer Funktion: Im Fachbereich Kultur setzt man auf bewährtes Personal bei der Neubesetzung von leitenden Funktionen. So übernimmt Christine Steiert, ehemals Projektleiterin der Heimattage 2021, die Leitung des Kulturbüros in der Radolfzeller Stadtverwaltung.

Und Rüdiger Specht, zuletzt als stellvertretender Leiter des Stadtmuseums tätig, ist nun zum Chef des Stadtmuseums befördert worden. Die Leitung des Kulturbüros war nach dem Weggang von Martin Lang im Herbst 2021 vakant. Und die Stelle der Museumsleitung wurde bereits seit einiger Zeit von der Leitung des Fachbereichs Kultur ausgeübt.

Radolfzell Neuer Chef aus den eigenen Reihen: Erik Hörenberg ist neuer Fachbereichsleiter Kultur

„Wir sind froh, dass diese beide Bereiche wieder eine eigenständige Leitung bekommen“, sagt Bürgermeisterin Monika Laule. Christine Steiert ist seit 2015 bei der Stadtverwaltung Radolfzell. Davor war sie sieben Jahr lang am Konstanzer Stadttheater tätig, zuletzt als Leiterin Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Durch ihre Arbeit an den Heimattage haben sie erlebt, wie vielfältig die Kultur in Radolfzell und den Ortsteilen sei. Diese möchte sie gerne weiterhin unterstützen, so Steiert.

Neue Herausforderungen für die Kultur

Auf Kulturschaffende und Vereine kämen immer neue Herausforderung zu, nicht nur durch die Pandemie. Diese gelte es zu bewältigen. Rüdiger Specht ist Museumspädagoge und seit 16 Jahren im Radolfzeller Stadtmuseum tätig. Seine Aufgaben für die Zukunft würden die Verknüpfung des Museums mit der Gesellschaft und die Digitalisierung sein. Auch wolle er das Museum fit für 2030 machen.

An dem Kulturleitbild 2030 arbeitet auch Kultur-Fachbereichsleiter Erik Hörenberg aktuell. Er freut sich über sein wachsendes Team: „Es könnte eigentlich nicht besser sein“, sagt er. Noch fehle eine neue Leitung des Milchwerks, dann ist der Fachbereich Kultur in seinen leitenden Positionen wieder voll besetzt. Das kulturelle Leben nimmt in Radolfzell indes wieder Fahrt auf. Am 18. Februar kommt Uli Masuth mit seinem Programm „Mein Leben als Ich“ ins Milchwerk und eröffnet den Kabarett-Winter.