Den wohl personalstärksten Fachbereich der Radolfzeller Stadtverwaltung übernimmt seit Anfang August eine Frau: Susanne Steidinger leitet den Fachbereich Bildung, Jugend, Sport und hat damit Personalverantwortung für rund 200 Mitarbeiter der Stadt. Die 50-Jährige übernimmt das Amt von Manfred Schwarz, der die letzten Jahrzehnte im Radolfzeller Rathaus gearbeitet hat.

„Ich interessiere mich schon immer für gesellschaftliche Entwicklung und nirgendwo kann man das besser begleiten und gestalten als in den Familien“, sagt Steidinger. Sie ist nun für die Organisation und Weiterentwicklung der Bildungslandschaft der Stadt verantwortlich. „Sie soll daran arbeiten, Radolfzell weiter familienfreundlich zu gestalten“, sagt Bürgermeisterin Monika Laule.

Viel Verwaltungserfahrung

Die Diplom Verwaltungswirtin hat an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg studiert und berufliche Stationen in Bermatingen und Uhldingen-Mühlhofen absolviert. Dort war sie als Hauptamtsleiterin und interne Bürgermeisterstellvertreterin tätig.

Ab 2017 war sie in der Radolfzeller Stadtverwaltung in der strategischen Steuerungsunterstützung tätig. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kinder, 15 und 13 Jahre, und wohnt in Überlingen. Die neue Stelle sieht sie als berufliche Weiterentwicklung und möchte vor allem die Digitalisierung an den Schulen voranbringen. Doch auch sie mahnt vor überschnellen Entscheidungen. „Wir brauchen dafür ein Bildungskonzept, nicht nur ein Technikkonzept“, sagt Steidinger. Und dies würde in der Ausarbeitung mehr Zeit benötigen.

Susanne Steidinger lobte den hohen Anspruch der Kinderbetreuung in Radolfzell. Es gelte weiter den Bedürfnissen der Familien entgegen zu kommen. Diese hätten sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. „Sie wird leider keinen einfachen Start haben“, sagte Monika Laule über ihre neue Mitarbeiterin. Die Bewältigung des Schul- und Kita-Alltags während der Corona-Pandemie falle ebenfalls in Steidingers Aufgabenfeld.