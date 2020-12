Ausreden, in diesem Fall wären das gute Gründe für eine Absage, hätte Karin Chluba (58) genug gehabt. Sie ist schon stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, sie ist Kassiererin im Skibezirk Hegau-Bodensee und Kassenprüferin im Skiclub Radolfzell. Dazu kommt der Job als Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Radolfzell, damit ist sie Mitglied im Kreisvorstand des Deutschen Roten Kreuzes. Dann ist sie im Hauptberuf noch Chefin des Amts für Flurneuordnung und Landentwicklung und steht 30 Beschäftigten in Radolfzell vor. Hinzu kommt für Nicht-Landvermesser noch etwas Exotisches: Karin Chluba ist Vorsitzende des Fachbeirats für Geodäsie an der Hochschule für Technik (HfT) in Stuttgart. Geodäsie, so sagen es schlaue Bücher, ist die Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. Stimmt das Bild auf der Homepage der Hochschule, gehören dem erlauchten Gremium zwanzig Männer an – und eine Frau, Karin Chluba.

Das Amt ist auf ein Jahr begrenzt

Also wird die Vermessungs-Ingenieurin Chluba exakt bestimmen können, was noch in ihr Leben passt. Die Aufzählung war sowieso nicht vollständig, nun wird sie noch etwas angereichert. Sie war stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats im Hecker-Gymnasium, jetzt ist sie im neuen Schuljahr zur Vorsitzenden gewählt worden. Sie hätte sich vor diesem neuen Posten mit dem Hinweis auf ihre Ämterhäufung drücken können, sie tat es nicht. Sie hätte darauf verweisen können, dass ihre Tochter Corinna nächstes Jahr Abi macht und sie dann aus dem Amt scheiden muss, das zählte nicht.

Für Karin Chluba gibt es immer Gründe, ein Ehrenamt anzunehmen. Die bisherige Vorsitzende des Elternbeirats Sandra Lahmann und Stefan Hellbardt aus dem Vorstand traten aus unterschiedlichsten Gründen zur Wahl nicht mehr an, was Karin Chluba versteht, aber sehr bedauert: „Wir waren ein super Dreier-Team.“ Für viele neue Elternbeiräte sei der Schritt ins Vorstandsteam ein großer. Als dann Wolfgang Lahmann als Vorsitzender des Fördervereins sich bereit erklärt habe, den Stellvertreterposten im Elternbeirat zu übernehmen, habe sie sich einen Ruck für den vakanten Vorsitz gegeben: „Komm, dann mache ich das für ein Jahr.“ Das neue Dreier-Team komplettiert Kirstin Guduscheit-Ehe.

Zwischen Schule und Eltern vermitteln

Der Vorsitz im Elternbeirat eines Gymnasiums mit rund 800 Schülern ist kein Job, bei dem man sich einmal oder zweimal im Jahr in der Schule beim Elternabend und dann beim Elternbeiratsabend blicken lässt. Nach dem Selbstverständnis von Karin Chluba fordert das Amt ein ausdauerndes Engagement: „Wir wollen Schüler und Schulleitung unterstützen und die Fragen von Eltern sammeln und mit der Schulleitung besprechen.“ Als Ansprechpartner kann und will sie sich da nicht verschanzen.

Raus aus der digitalen Kreidezeit

Gerade in diesen Pandemiezeiten habe sie schon den Eindruck, dass die Schulleiter oft alleine gelassen werden. Etwa bei der Ausstattung mit Computern und der Umsetzung von digitalen Lehr- und Lernmöglichkeiten. „Ich habe den Zustand im Hecker-Gymnasium als digitale Kreidezeit angeprangert“, sagt Karin Chluba. Jetzt werde zwar endlich der neue Server eingebaut, doch die Diskussion über die Notwendigkeit von Medienentwicklungsplänen, das Hin- und Herschieben von Zuständigkeiten zwischen der Stadt als kommunalem Schulträger und dem Kultusministerium habe die Beteiligten und Betroffenen in der Schule – also Schüler und Lehrer – „aber auch uns Eltern“ doch sehr aufgerieben.

Für Karin Chluba, die als Dozentin selber an der Hochschule für Technik unterrichtet, ist das Verschleppen der digitalen Nachrüstung schwer hinnehmbar. Auf der einen Seite vermisst sie in der Schule den Pragmatismus, der in der Hochschule herrscht. Da wird ein Videoprogramm benutzt, ohne den Datenschutz über den Lernerfolg zu stellen. Dagegen: „In der Schule ist die Diskussion über das Video-Programm immer noch nicht abgeschlossen.“ Das Kultusministerium empfiehlt ein Programm, der Datenschutzbeauftragte meldet seine Bedenken an. Ähnliches spiele sich bei der technischen Ausstattung ab. Der Förderverein des Hecker-Gymnasiums habe eine beträchtliche Summe angespart, um für die Schule Equipment zu kaufen. Das soll er aber nicht, weil die Stadt auf einen Medienentwicklungsplan pocht. Und weil es eine gesetzliche Hürde gibt: „Der Förderverein darf nicht die Aufgaben des Schulträgers übernehmen.“

Kritik an den Bedenkenträgern

Karin Chluba, die stets entspannt und freundlich wirkt, findet da einen deutlichen Ton: „Es kann der Eindruck entstehen, dass wir in den Verwaltungen nur noch Bedenkenträger haben, die schauen, was man nicht machen darf – aber dann gibt es keine Lösungen.“ Diese Entwicklung hält sie für fatal. „Es kann keiner etwas für Corona, aber man hat schon vorher immer wieder diese Dinge angesprochen.“ Die privaten Schulen seien in der digitalen Ausstattung den staatlichen davongeeilt. Dort legt die Schule den Standard für die Eltern fest, wie sie ihre Kinder auszustatten haben. Mit einem tauglichen Computer können auch viele Eltern an staatlichen Schulen ihre Kinder versorgen, aber längst nicht alle oder all ihre Kinder. An staatlichen Schulen herrscht dem Gesetze nach Lernmittelfreiheit, doch die Lernmittel – in diesem Fall eben taugliche Computer, ein taugliches Netz und taugliche Programme – treffen nur nach und nach ein. Die neue Elternbeiratsvorsitzende am Hecker-Gymnasium beschreibt keine Ausrede, für sie ist das die bittere Konsequenz: „Nur mit Kohle macht man einen höheren Bildungsabschluss.“

