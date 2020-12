In sehr guter Wohnlage und inmitten der Radolfzeller Innenstadt errichtete der freie Bauträger „Gnädinger & Mayer“ auf einer Fläche von rund 2100 Quadratmetern drei außergewöhnliche Wohngebäude in moderner Architektursprache. Auf dem neuneckigen Grundstück am Untertor entstanden bei einem Investitionsvolumen in Höhe von knapp 14 Millionen Euro drei Gewerbeeinheiten, 28 Eigentumswohnungen sowie 29 Stellplätze in einer Tiefgarage. Der Bahnhof und der See liegen nur wenige Gehminuten entfernt. Fußläufig sind alle wichtigen Einrichtungen in kurzer Zeit erreichbar. Die im Massivbau erstellten Gebäude mit Balkonen und Terrassen werden durch eine zentrale Pellet-Heizung mit Wärme versorgt. Neben dem ökologischen Wärmesystem aus erneuerbaren Energiequellen wurden auch die für das Stadtklima wichtigen Kastanienbäume erhalten und in die Architektur einbezogen. So entstanden außergewöhnliche Grundrisse für die Gebäude, für die Eigentumswohnungen und für die begrünten Wegebeziehungen innerhalb des Areals. Bereits während der Planungsphase konnten sämtliche Wohneinheiten verkauft werden.

Die besondere Architektur der Gebäude ist der neuneckigen Grundstücksfläche sowie dem Erhalt der prächtigen Kastanienbäume und den Anforderungen aus der Altstadtsatzung geschuldet. Jedes Gebäude auf dem Areal zwischen dem Untertor und dem Phillip-Neuer-Platz hat seine eigene charakteristische Architektur. Trotz der unterschiedlichen Grundrisse bilden die drei Gebäudekomplexe durch ihre Lochfassaden-Architektur und die helle Farbgebung ein einheitlich anmutendes Ensemble. Zehn Meter des Komplexes am Untertor gehören zur Radolfzeller Altstadt und hatten den Anforderungen aus der Altstadtsatzung zu genügen. Dieser Gebäudekomplex wurde dreistöckig entworfen, mit einem klassischen Satteldach errichtet sowie mit Dachziegeln gedeckt und hellen Fensterläden versehen. Um einen harmonischen Ausgleich mit dem Phillip-Neuer-Platz zu schaffen wurden die weiteren Gebäude sukzessive auf vier und fünf moderate Geschosse erhöht.

Das Gebäude am Phillip-Neuer-Platz wurde im Grundriss als Fünfeck konzipiert und dessen Wohnräume daraufhin raffiniert ausgerichtet. Das dazwischenliegende Haus geht bei einer sechseckigen Grundfläche von einem drei- in einen viergeschossigen Bau über. Jedes Gebäude hat mit seinen verschiedenartigen Grundrissen eine eigene Formensprache. Und viele Räume verzichteten auf das klassische Viereck im Grundriss. So entstand auf kompaktem Raum ein gelungener Gebäudekomplex mit 28 Wohnungen, einem kleinen Spielplatz für Kinder sowie bepflanzten Terrassen, grünen Wegebeziehungen, einer Tiefgarage und Gewerbeeinheiten, die die Struktur der Alt- und Innenstadt aufnehmen und sie modern interpretieren.

Das Projekt „Wohnen am Untertor“ kann als ein gelungenes Konzept der sensiblen Innenverdichtung aufgefasst werden. Es vereinigt komfortables Wohnen mit Flächen für das Gewerbe, gleicht dabei die Höhen der Umgebungsbauten aus und nimmt durch die Grundrisse den Charakter der Altstadt auf. Was im ersten Moment mit einer Eleganz daher kommt, stellte für die Radolfzeller Bauträger „Gnädinger & Mayer“ jedoch eine Herausforderung dar. Gutachter kamen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass das erhaltenswerte Schützen-Gebäude wegen der massiven Wasserschäden abgerissen werden sollte. Dem Areal wichen ebenso Garagen, ein Werkstattgebäude sowie eine ehemalige Tankstelle, die als kulturelle Institution bekannt war.

Für den anspruchsvollen Rohbau auf schwierigem Untergrund konnte die Firma Motz aus Illertissen gewonnen werden, die mit Pfählen und Sprungwänden den Rohbau sowie die Altstadtumgebung vor einem Abrutsch absicherten. Die Kastanien erhielten einen Wurzelschutzvorhang. Als der Grund ausgehoben wurde, fanden die Bauträger unterhalb der ehemaligen Tankstelle problematische Altlasten aus Öl und Verunreinigungen, die separat entsorgt werden mussten. Beim Aushub wurden verschiedenfarbige Sandschichten entdeckt. Sie lieferten den Hinweis auf historische Bauten und riefen das Landesdenkmalamt auf den Plan. Für ein Jahr stand die Baustelle wegen der Ausgrabungen still.

Für gewöhnlich dauert ein Bauprojekt in dieser Größe vom Erwerb des Grundstücks bis zur schlüsselfertigen Übergabe zwei Jahre. Durch den Erhalt der Bäume bei gleichzeitigem Umbauen auf engstem Innenstadtgebiet sowie den Altlasten aus den Abrissgebäuden und der Verzögerung durch die archäologische Ausgrabung dehnte sich das Projekt auf fünf Jahre aus. Auf der Baustelle waren für „Gnädinger & Mayer“ 23 Gewerke tätig. Bis auf den Spezialtiefbau stammen alle Betriebe aus der Region. „Der Anspruch unseres Unternehmens ist, dass wir regional vergeben“, so Andreas Mayer. Ein Anspruch, den der freie Bauträger seit 30 Jahren umsetzt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Denkmalsanierung. Aktuell saniert „Gnädinger & Mayer“ das ehemalige französische Offizierscasino in Donaueschingen sowie die ehemalige Schlossbrauerei des gräflichen Hauses von Bodman in Espasingen.