In der Kasernenstraße fallen zwei neue Wohngebäude in das Auge: Die Oßwald-Wohnbau GmbH hat hier mit den Hausnummern 77 und 77a insgesamt 28 Wohneinheiten erstellt, die im Herbst bezogen wurden. Eine stilsichere moderne Architektur, eine harmonische Farbgestaltung und viel Wohnkomfort inmitten eines für eine Stadtbebauung großzügigen Grüns prägen die beiden Neubauten. Die Lage ist attraktiv, die Infrastruktur sehr gut: Der Bodensee und die Innenstadt von Radolfzell sind zu Fuß in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Bushaltestelle befindet sich direkt vor der Haustüre, Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, Schulen und Kindertagesstätten sind nahebei.

Wie immer bei der Oßwald Wohnbau GmbH galt auch bei diesen Neubauten: Planung, Bauleitung, Bauüberwachung und Verkauf – alles stammt aus einer Hand. Und wie bei allen seinen Bauten hat der Bauträger Wert auf eine hochwertige Bauweise und Ausführung gelegt. Die beiden Häuser wurden in KfW 55 EE Massivbauweise erstellt und waren entsprechend förderfähig. Konkret bedeutete das für die Erwerber, dass sie den Wohnungskauf teilweise durch begünstigte Darlehen der KFW-Bank finanzieren konnten. Geheizt wird mit Wärmepumpen, in Spitzenverbrauchszeiten wird mit Gas zugeheizt. Aufzüge führen direkt von der Tiefgarage zu den Wohnungen, die alle barrierefrei sind und über Terrasse mit Gartenanteil, oder Balkon und Dachterrasse verfügen. Große Fenster und Fenstertüren sorgen für lichtdurchflutete Räume, die Innenausstattung ist gehoben. Ein dickes Lob spricht Oßwald den beteiligten Fachbüros, der Rohbaufirma Arnold Zimmermann, Steißlingen, und den Handwerkern aus.

Der Startschuss für das Bauvorhaben fiel im Oktober 2021. Der Verkauf sei trotz Corona sehr gut gelaufen, wie Rainer Oßwald – Chef des Bauträgers und des angeschlossenen gleichnamigen Architekturbüros – erzählt. Vieles, was zu anderen Zeiten im persönlichen Kontakt abgewickelt wird, musste über das Telefon erledigt werden. Fünfundzwanzig der 1,5- bis 4,5 Zimmerwohnungen habe er am Telefon verkauft. Das habe ihm gezeigt, wieviel Vertrauen und welch guten Ruf die Oßwald Wohnbau in der Region genieße. Eine 3,5-Zimmer Penthouse-Wohnung mit 110 Quadratmetern und einer großzügigen Dachterrasse stehe noch zum Verkauf.

Für dieses der Oßwald Wohnbau GmbH seit 33 Jahren und dem Architekturbüro nun mehr seit 40 Jahren entgegengebrachte Vertrauen bedankt sich Rainer Oßwald bei den vielen Bauherren und Käufern. Ebenfalls Dank sagen möchte er auch all den Handwerkern, Statikern, Vermessern, die ihn in diesen vielen Jahren begleitet haben, und nicht zuletzt seinen Mitarbeitern. Denn die Neubauten in der Kasernenstraße waren das letzte -Projekt des Bauträgers. Zum Jahresende 2023 zieht sich Rainer Oßwald in den Ruhestand zurück, und die Oßwald Wohnbau GmbH beendet ihre Tätigkeit. Die fünfjährige Gewährleistungzeit werde davon nicht tangiert, sagt Rainer Oßwald.