Der vom Mettnauturm zur Mettnauspitze verlaufende Naturpfad ist seit Anfang März und bis zum 14. April 2023 wieder begehbar. Das teilt die Stadtverwaltung Radolfzell mit. Der Weg war seit September des vergangenen Jahres gesperrt, da die Verkehrssicherheit für Spaziergänger nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Totholz entfernt und Baumkrone stabilisiert

Grund waren laut der Mitteilung der Stadt abgestorbene und ausgetrocknete Zweige, die herabzufallen drohten. Die Gefahr durch Astbrüche sei nun aber durch verschiedene Maßnahmen behoben worden. Unter anderem seien an Bäumen entlang des Pfades beschädigte Äste und Totholz entfernt worden. Darüber hinaus sei die Krone einer ganz an der Mettnauspitze stehenden Schwarzpappel durch Seile stabilisiert worden.

Radolfzell Schneiden, Pflanzen, Düngen: Profi-Gärtner starten in Saison und geben Tipps für Privatgärten Das könnte Sie auch interessieren

Da es sich bei dem betroffenen Areal um ein Naturschutzgebiet handelt, fanden die Maßnahmen in enger Abstimmung mit der höheren Naturschutzbehörde, dem Regierungspräsidium Freiburg, statt. Dabei sei im Hinblick auf den Natur- und Artenschutz sorgfältig bei jedem Baum geprüft worden, ob Äste entnommen und abgestützt oder andere Maßnahmen ergriffen werden können, um die Gefahr für vorbeilaufende Menschen zu bannen, so die Stadt weiter. Dass der Weg nur bis zum 14. April begehbar ist, liegt laut Nabu daran, dass bis Ende August eine störungsfreie Brut und Jungenaufzucht der an der Mettnauspitze lebenden seltenen Vögel gewährleistet werden soll.

Führungen bis Ende März

Der Nabu bietet anlässlich der Wiedereröffnung des Weges zur Mettnauspitze am Sonntag, 12. März, um 14 Uhr eine Sonderführung an. Laut der Ankündigung gibt es dabei die ersten blühenden Frühlingsvorboten und auch den ein oder andere Zugvogel zu entdecken. Weitere Führungen werden am 14. und 28. März, jeweils um 15 Uhr angeboten. Treffpunkt ist je am Nabu-Infopavillon neben dem Eingang zum Strandbad Mettnau. Eine Anmeldung ist bis einen Tag vorher unter 07531/9216640 oder per Mail an NABU@NABU-Bodenseezentrum.de möglich. Die Teilnahme kostet sechs Euro, für Kinder drei Euro, für Familien zwölf Euro.